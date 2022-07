Kyrie Irving et LeBron James ont vraiment envie de rejouer ensemble et ils manoeuvrent chacun de leur côté pour que cela se produise...

La plupart des joueurs NBA ne passent pas l'intersaison dans la ville de la franchise pour laquelle ils jouent. Il est fréquent de retrouver les uns et les autres, parfois ensemble, du côté de la Floride ou de la Californie, plutôt que dans le centre-ville de Milwaukee ou de Detroit. Il ne faut donc pas forcément interpréter la présence de Kyrie Irving, aperçu courtside au match de WNBA entre les Sparks et le Storm, à Los Angeles comme un signe de son arrivée imminente. D'autant qu'il a toujours été un ardent supporter de la ligue féminine et avait même aidé financièrement les joueuses durant la pandémie.

Mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il ne s'agit pas non plus de quelque chose de totalement anodin...

D'après Brian Windhorst d'ESPN, Kyrie et LeBron James oeuvrent pour que le premier soit tradé aux Lakers. Kyrie en indiquant aux Nets que sa préférence va à L.A., LeBron en expliquant au front office que Kyrie est le joueur qu'il faut à l'équipe pour retrouver les sommets et en liant sa future prolongation à l'arrivée de son ex-coéquipier chez les Purple and Gold.

"Je ne peux vous dire à quel point LeBron James se moque éperdument des futurs premiers tours de Draft des Lakers. Ce n'était déjà pas le cas avant dans ses autres équipes. Il veut gagner maintenant. Et Kyrie Irving leur donnerait une chance de gagner maintenant. En ce moment, les franchises NBA essayent de freiner le pouvoir de décision des joueurs dans cette ligue. Est-ce que les Lakers oseront le faire avec LeBron s'il se tient devant eux avec un stylo, prêt à signer sa prolongation si on lui assure que l'équipe va rester compétitive ? Je vais sortir le popcorn et observer ça attentivement", a déclaré Windhorst jeudi.

Cinq ans après leur séparation provoquée par le départ de Kyrie Irving aux Boston Celtics, LeBron et son ancien meneur ont vraiment l'air d'avoir envie de collaborer à nouveau.

