Et si les Nets gardaient Kevin Durant et Kyrie Irving… pour l’instant

Les Brooklyn Nets ont peut-être intérêt à conserver Kevin Durant et Kyrie Irving et à ne pas les transférer le plus tôt possible.

Le marché NBA est au point mort. Dans l’attente d’une évolution de la situation aux Brooklyn Nets. Kevin Durant et Kyrie Irving ont tous les deux demandé leur transfert. Ils finiront peut-être, sans doute même, par obtenir gain de cause. Mais il faudra se montrer patient. Selon Adrian Wojnarowski, les négociations pourraient même durer tout l’été et il ne serait pas étonnant que les deux All-Stars soient encore à New York au moment de la reprise.

C’est finalement assez logique. Un trade d’un joueur de la trempe de KD, l’un des trois meilleurs joueurs du monde, candidat au MVP chaque saison, l’une des rares superstars a priori assez talentueuse pour mener une équipe jusqu’au sacre, est quasiment sans précédent. Les Nets vont réclamer une contrepartie historique. Avec au moins un All-Star, un bon jeune joueur et des choix de draft.

Kevin Durant : Pourquoi les Nets n’ont pas intérêt à se précipiter

Les échanges de cette ampleur prennent du temps à mettre en place. Ils sont complexes. Encore plus avec la présence de Ben Simmons à Brooklyn, qui limite malgré lui les possibilités. En effet, l’Australien bénéficie du statut de « designated player » et les franchises ne peuvent compter qu’un seul joueur de ce type acquis via un transfert. Pour faire plus simple, tant qu’il est dans l’effectif, des jeunes stars comme Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell et compagnie ne peuvent pas être envoyés aux Nets.

Puis les dirigeants new-yorkais n’ont aucune raison de se précipiter. L’atmosphère est forcément un peu spécial et la situation délicate. La franchise s’est saignée, en cassant un groupe construit dans la durée, en cédant ses tours de draft et en renonçant à nombreux de ses codes et principes pour faire venir Kevin Durant et Kyrie Irving et ensuite tout faire pour les mettre le plus à l’aise possible. Trois ans plus tard, ils veulent tous les deux partir. ça peut paraître ingrat et il est compréhensible que les Nets cherchent à tourner le plus rapidement cette page sombre et terriblement frustrante de leur Histoire.

Malgré ça, aucune question de brader un talent comme Durant. Irving, c’est différent. Une seule équipe voudrait de lui. Mais si la seule contrepartie envisageable est Russell Westbrook, alors autant le garder un an et laisser « Uncle Drew » se barrer l’été prochain sans obtenir un joueur en échange. Tant pis.

En revanche, il faut prendre le temps avec KD. Il est sous contrat pour les quatre prochaines saisons, sans aucune clause particulière ou porte de sortie. C’est un luxe pour les Nets mais aussi pour l’équipe qui finira par mettre la main dessus. Au final, c’est assez incomparable avec les trades récents de Kawhi Leonard, Anthony Davis ou James Harden. Ces gars-là arrivaient à la fin de leur contrat et pouvaient menacer leur franchise de partir libre l’année suivante. Là, ce n’est pas le cas.

Le front office de Brooklyn peut donc réclamer un package monumental. Et si les offres ne viennent pas pour l’instant, alors autant jouer la montre. Elles finiront par venir. Daryl Morey s’est entêté à attendre avec Simmons la saison dernière. Il a fini par obtenir gain de cause en récupérant Harden, sa cible prioritaire depuis le début. Sauf qu’en plus, contrairement au premier choix de la draft 2016, Durant ne peut pas se permettre de refuser de jouer. Pas à 33 ans après un an et demi d’absence entre 2019 et 2021. Même pas sûr que ce soit son intention de toute façon. C’est un « hooper. » Il va jouer.

C’est là que se pose une nouvelle question : et si les Nets continuaient à viser le titre malgré les états d’âmes de ses deux meilleurs joueurs ? Le recrutement de la franchise jusqu’à présent va exactement dans ce sens. Brooklyn se comporte comme une équipe qui veut jouer le haut du tableau à l’Est. Elle n’agit absolument pas comme une formation en reconstruction.

Le management a même sacrifié un nouveau tour de draft pour faire venir Royce O’Neale, un ailier au profil « 3 and D » dont les Nets manquaient cruellement la saison dernière. Sacrifier un pick pour faire venir un vétéran, ce n’est pas la marque de fabrique d’une franchise qui s’apprête à repartir de zéro. Au-delà de ça, ils ont conservé Patty Mills et Nicolas Claxton tout en ajoutant TJ Warren et Edmond Summer.

La base est plus que solide. Pour l’instant, le groupe est donc composé de Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Mills, Claxton, Warren, Summer, O’Neale, Seth Curry, Joe Harris, le prometteur Cam Thomas et Day’Ron Sharpe. C’est pas mal du tout. Peut-être pas au niveau des Milwaukee Bucks ou des Boston Celtics. Les Nets n’ont pas autant de certitudes. Mais l’effectif est intéressant et la franchise va sans doute encore ajouter d’autres éléments. L’ironie c’est qu’avec un très grand KD, ça peut aller vraiment loin.

L’ambiance promet d’être un peu bizarre – Shams Charania évoque le terme « toxique » – si tout le monde reste. Mais chacun peut accepter que ce soit temporaire et que, dans l’attente d’une évolution, autant essayer de faire du mieux possible. Quelle sera la réaction de Kevin Durant si les Nets gagnent 15 de leurs 20 premiers matches et se retrouvent rapidement dans le top-3 à l’Est (à l’inverse, s’ils se plantent, ça peut aggraver la situation) ?

Le double champion NBA aurait confié que ses envies de départ seraient motivées par l’exercice précédent, éreintant et soldé par un sweep dès le premier tour des playoffs, et par le manque de compréhension des dirigeants envers Irving. Mais si Kyrie est présent à ses côtés et que Brooklyn est en position de jouer les premiers rôles, ça change la donne, non ? Rien que le fait de performer peut aider à régler une partie du problème. Au moins en surface.

Ce serait aussi pour lui l’occasion de découvrir Simmons. Durant n’a pas l’air de lui faire confiance. Peut-être tout simplement parce qu’il ne sait pas qui il est. Sur le papier, en termes de « fit », l’association est vraiment séduisante. Mais pour ça, il faut jouer.

Enfin, les dernières rumeurs tendent à montrer que de nombreuses franchises – et encore plus leurs fans – ont oublié qui est Kevin Freaking Durant. S’il commence la saison en claquant 30 points à tout le monde, ça finira sans doute par convaincre des dirigeants de céder les assets qu’ils peinent à donner aujourd’hui.