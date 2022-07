Darius Garland signe le plus gros deal de l’histoire des Cavs !

Il n'y avait aucun doute concernant les intentions des Cleveland Cavaliers avec Darius Garland. Auteur de belles performances, le jeune talent de 22 ans se retrouvait éligible à une prolongation dès cet été. Et sans surprise, les deux parties sont parvenues à trouver un terrain d'entente.

Le natif de Gary, lié jusqu'en 2023, va ainsi signer un nouveau bail max de 5 ans pour 193 millions de dollars. Cette somme pourrait même grimper à 231 millions de dollars si Garland parvient à intégrer une équipe All-NBA cette saison, selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Il s'agit d'ailleurs du plus gros deal de l'histoire de Cleveland.

Cleveland Cavaliers All-Star guard Darius Garland has agreed on a five-year, $193M maximum designated rookie contract extension that could be worth as much as $231M, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. It is the largest deal in franchise history.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022