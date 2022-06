L'Oklahoma City Thunder n'a jamais eu le moindre doute autour de l'avenir de Luguentz Dort. Véritable chouchou des supporters, l'ailier incarne une pièce jugée indispensable du projet de la franchise sur le long terme.

Ainsi, même si OKC avait choisi de décliner la "team option" de son contrat, l'objectif était de le conserver sur le durée. Et sans surprise, les deux parties ont rapidement trouvé un accord. Le Canadien va ainsi prolonger pour 87,5 millions de dollars sur 5 ans, selon l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Free agent G Lu Dort has agreed to a five-year, $87.5M deal to stay with the Oklahoma City Thunder, his agent Thad Foucher of Wasserman tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022