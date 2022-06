Malik Monk, sa belle saison payée par les Kings

Dans la saison galère des Los Angeles Lakers, les satisfactions ont été particulièrement rares. Mais Malik Monk a vraiment réussi à relancer sa carrière. Et sans surprise, l'arrière a décidé de mettre les voiles pour obtenir un joli contrat.

Ainsi, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le joueur de 24 ans prend la direction des Sacramento Kings. La franchise californienne a accepté de débourser 20 millions de dollars sur 2 ans pour le récupérer.

