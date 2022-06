Nikola Jokic signe le plus gros contrat de l’histoire !

Comme attendu depuis plusieurs semaines, l'histoire d'amour continue entre les Denver Nuggets et Nikola Jokic. Double MVP en titre, l'intérieur n'avait jamais caché son intention de prolonger son aventure avec la franchise du Colorado.

Déjà sous contrat jusqu'en 2023, le Serbe a rapidement trouvé un terrain d'entente avec ses dirigeants. Ainsi, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le pivot va toucher 264 millions de dollars sur 5 ans. Le plus gros contrat de l'histoire la NBA !

Two-time NBA MVP Nikola Jokic has agreed to a five-year, $264 million supermax contract extension with the Denver Nuggets, the richest deal in NBA history, sources tell @TheAthletic @Stadium. Fifth season (2027-28) will be a player option at $60M.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022