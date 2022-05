Nikola Jokic révèle son étonnant rêve et projet après sa carrière NBA

On savait que Nikola Jokic était passionné par les chevaux, mais pas au point d'axer son après-carrière et sa reconversion autour d'eux.

La passion de Nikola Jokic pour les chevaux et particulièrement les trotteurs de compétition n'est pas feinte. On a beau sourire en voyant le double MVP et sa grande carcasse prendre place sur des sulkies (les petits chars que doivent tracter les chevaux), il est réellement mordu. La preuve ?

Alors que les playoffs NBA battent leur plein et qu'il pourrait se ressourcer dans n'importe quel coin ensoleillé de la planète, Nikola Jokic s'est rendu en Suède ce weekend pour assister à l'Elitloppet, la plus grand course de trot du monde. Jokic y a confié au média suédois Sport ses aspirations en la matière pour son après-carrière.

"Après la NBA, mon rêve est de rentrer en Serbie pour devenir entraîneur de trot. Mon pays est malheureusement le plus mauvais d'Europe en ce qui concerne les trotteurs. On a peut-être 150 chevaux capables de courir, tout au plus, et c'est très difficile de les faire concourir à l'étranger", a-t-il expliqué.

Nikola Jokic en a bien évidemment profité pour passer du bon temps et s'offrir une expérience assez magnifique pour les amateurs de courses de cheveux. La star des Nuggets a eu le droit de piloter Vitruvio, un ancien vainqueur de l'Elitloppet, sur quelques tours de piste. Les drivers et jockeys sont généralement de petits formats et on imagine que le cheval a dû être un peu surpris de tracter un homme de 2,11 m et 130 kg.

