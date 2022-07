Joe Harris finalement intouchable chez les Nets ?

Tous les regards sont tournés vers les Brooklyn Nets sur cette intersaison. Avec les dossiers Kevin Durant et Kyrie Irving à régler, la Free Agency se trouve quasiment à l'arrêt. Et les rumeurs sont quasiment constantes autour de ces deux cas. Pour compléter un éventuel trade, les noms de Seth Curry et de Joe Harris reviennent avec insistance.

Sous contrat jusqu'en 2024, Harris aurait notamment fait l'objet de discussions avec les Los Angeles Lakers. L'ailier pourrait ainsi permettre un deal concernant Irving. Mais d'après les informations du New York Post, les Nets souhaiteraient absolument conserver le joueur de 30 ans.

"Je sais que les Nets ne veulent absolument pas échanger Joe, quel que soit le scénario. Mais il y a des milliers de façons différentes dont cela peut se passer", a commenté une source proche des Nets au journal.

Pour les Californiens, il ne s'agit absolument pas d'un problème. Dans les pourparlers avec les Nets, les Angelenos ont surtout affiché l'envie de récupérer Curry. Avec ses blessures et son salaire à 18 puis 20 millions de dollars, Joe Harris n'a pas tapé dans l'œil des dirigeants des Lakers.

Reste cependant à savoir si Brooklyn pourra bouger KD et Irving sans le sacrifier.

Kevin Durant : Pourquoi les Nets n’ont pas intérêt à se précipiter