Kevin Durant ghoste toutes les stars NBA qui le courtisent

A l'exception d'un tweet ou deux, pour féliciter Chet Holmgren ou répondre à des fans, Kevin Durant est silencieux depuis l'annonce de son souhait de quitter les Brooklyn Nets. Alors que la situation n'a pas évolué et qu'aucune équipe n'est pour le moment en mesure d'offrir un package suffisant aux Nets, "KD" s'est littéralement isolé du reste de la ligue.

D'après Chris Haynes de Yahoo Sports, plusieurs joueurs majeurs de NBA l'ont contacté en essayant de l'appeler ou de lui envoyer des SMS ces derniers jours. L'objectif : sonder la star pour connaître ses préférences et évoquer un possible avenir en commun. Sauf que Kevin Durant n'a répondu à personne et ignore royalement toutes ces tentatives.

Et si les Nets gardaient Kevin Durant et Kyrie Irving ?

On imagine que ces discussions informelles qui pourraient avoir lieu seraient considérées comme du tampering puisque l'ailier des Brooklyn n'est pas free agent et a encore 4 ans de contrat. Mais on sait bien que les joueurs bavardent en privé. On peut interpréter son refus de communiquer de plusieurs manières. Soit "KD" sait qu'il ne pourra pas bouger de Brooklyn et sa requête était avant tout un coup de pression qui ne justifie pas de se laisser courtiser par des camarades. Soit il est tellement frustré par la situation qu'il s'est enfermé dans une bulle jusqu'à nouvel ordre.

Les Nets et Kevin Durant ont encore du temps avant passer à l'action, dans un sens ou dans l'autre. La probabilité, à cette heure, reste que le MVP 2017 ne soit pas tradé. La franchise continue de réclamer, à juste titre, une contrepartie gargantuesque pour laisser partir sa star. Personne n'a ce qu'il faut ou n'a envie de se déplumer, même si on parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Chris Haynes: “Since he (Kevin Durant) requested a trade, there’s has been numerous stars that I’ve spoken to that have been trying to get in touch with him…KD has gone dark. He’s not talking to anybody.” 😳

(via @YahooSports)

pic.twitter.com/2EZUCuPMAp

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 6, 2022