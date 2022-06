La saison est terminée, place au moment le plus... excitant de l'année en NBA ! La Free Agency ouvre ses portes le 30 juin. C'est parti pour quelques jours ou semaines intenses de signatures et rumeurs en tout genre. Parce que ce sont dans ces moments que les équipes se font et se défont. Comme d'habitude, l'intersaison sera décisive pour la suite des événements durant les prochains mois.

Nous vous proposons donc un guide complet, actualisé jour après jour au fil des signatures et des transferts, qui vous offre une vision de ce à quoi chaque franchise devrait ressembler lors de la saison 2022-2023.

ATLANTIC DIVISION

Boston Celtics

Bilan 2022 : 51 victoires, 31 défaites, finalistes NBA

Free Agents : Luke Kornet, Bodric Thomas (restricted), Sam Hauser (option équipe : 1,5 M), Nik Stauskas (contrat non garanti : 2,1 M), Juwan Morgan (option équipe : 1,8 M), Malik Fitts (contrat non garanti : 1,7 M)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : JD Davison (53e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White, Payton Pritchard

Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White, Payton Pritchard Wings : Jayson Tatum, Grant Williams, Aaron Nesmith

Jayson Tatum, Grant Williams, Aaron Nesmith Bigs : Al Horford, Robert Williams, Daniel Theis

C'est quoi le plan ?

Finalistes après un superbe parcours en playoffs en 2022, les Celtics espèrent capitaliser sur cette expérience pour passer un cap supplémentaire. Pour ça, il faudra veiller à entourer de la meilleure façon possible le noyau dur formé par Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart et Robert Williams. L’ossature est là mais il reste deux grandes priorités pour l’intersaison : ajouter de la création et de la profondeur à cet effectif.

Besoins : Un playmaker de qualité, deux remplaçants confirmés de plus.

Un playmaker de qualité, deux remplaçants confirmés de plus. Cibles idéales : Ricky Rubio version Jeux Olympiques avec l’Espagne, Tyus Jones

Ricky Rubio version Jeux Olympiques avec l’Espagne, Tyus Jones Rumeurs : Alec Burks

Brooklyn Nets

Bilan 2021-2022 : 44 victoires, 38 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : Patrick Mills (option joueur : 6,1 M), David Duke (restricted), Kessler Edwards (option équipe : 1,5 M), LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Bruce Brown, Nicolas Claxton, Goran Dragic, Andre Drummond, Blake Griffin

Arrivées

Néant.

Départs

Néant

Draft

2022 : Néant.

Effectif 2022-2023

Guards : Kyrie Irving, Seth Curry, Cam Thomas

Kyrie Irving, Seth Curry, Cam Thomas Wings : Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris

Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris Bigs : Day’Ron Sharpe

C'est quoi le plan ?

Plantés par James Harden en cours de saison puis pas passés loin de perdre Kyrie Irving et peut-être même Kevin Durant cet été, les Nets avancent un peu dans le flou. Ben Simmons n’a plus joué depuis un an et ses débuts avec Brooklyn sont particulièrement attendus. Sur le papier, ce trio peut faire des dégâts à l’Est. Mais avec quels joueurs autour ? C’est tout le défi de l’intersaison : trouver des éléments capables de compléter les stars afin d’aller le plus loin possible en playoffs.

Besoins : Des défenseurs, un pivot fort rebondeur, des joueurs d’expériences pour tenir le vestiaire et compléter la rotation (puis aussi des antidépresseurs pour Steve Nash et les dirigeants).

Des défenseurs, un pivot fort rebondeur, des joueurs d’expériences pour tenir le vestiaire et compléter la rotation (puis aussi des antidépresseurs pour Steve Nash et les dirigeants). Cibles idéales :

Rumeurs :

New York Knicks

Bilan 2021-2022 : 37 victoires, 45 défaites

Free Agents : Mitchell Robinson, Ryan Arcidiacono

Arrivées

Néant.

Départs

Kemba Walker → Detroit

→ Detroit Alec Burks → Detroit

→ Detroit Nerlens Noel → Detroit

Draft

2022 : Trevor Keels (42e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Derrick Rose, Immanuel Quickley, Evan Fournier, Miles McBride

Derrick Rose, Immanuel Quickley, Evan Fournier, Miles McBride Wings : RJ Barrett, Quentin Grimes, Cam Reddish

RJ Barrett, Quentin Grimes, Cam Reddish Bigs : Julius Randle, Obi Toppin, Taj Gibson

C'est quoi le plan ?

Malgré la présence d’un paquet de playmakers et de slasheurs dans l’équipe, les Knicks semblent déterminés à faire exploser leur tirelire pour signer Jalen Brunson. Les premiers chiffres évoqués sont de 100 à 110 millions sur quatre saisons. Pas sûr que ce soit le meilleur plan possible. Brunson est fort mais c’est un meneur de petite taille (1,85 m) qui n’est même pas vraiment aligné sur l’axe de progression de RJ Barrett (trois ans d’écart). Du coup, difficile de capter la logique derrière tout ça.

Besoins : Dégraisser la masse salariale, trouver enfin une direction claire et s’y tenir

Dégraisser la masse salariale, trouver enfin une direction claire et s’y tenir Cibles idéales :

Rumeurs : Jalen Brunson

Philadelphia Sixers

Bilan 2021-2022 : 51 victoires, 31 défaites, éliminés au second tour des playoffs

Free Agents : James Harden (option joueur : 47,3 M), Myles Powell (restricted), DeAndre Jordan, Paul Millsap

Arrivées

De’Anthony Melton

Départs

Danny Green → Memphis

Draft

2022 : Néant.

Effectif 2022-2023

Guards : Tyrese Maxey, Shake Milton, De’Anthony Melton, Jaden Springer, Isaiah Joe

Tyrese Maxey, Shake Milton, De’Anthony Melton, Jaden Springer, Isaiah Joe Wings : Tobias Harris, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz

Tobias Harris, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz Bigs : Joel Embiid, Paul Reed, Georges Niang, Charles Bassey

C'est quoi le plan ?

Les Sixers ont fait venir James Harden en cours de saison dernière avec l’espoir qu’il devienne la deuxième superstar dont rêvait Daryl Morey. Jusqu’ici, l’expérience est décevante avec un ancien MVP dont le jeu a évolué. La franchise de Pennsylvanie va devoir faire avec. L’arrière multiple All-Star est éligible à une extension, même si ce sera sans doute sur du court terme et probablement pour un tout petit peu moins que le maximum. Les dirigeants doivent maintenant trouver les bons guerriers pour entourer Joel Embiid et Harden.

Besoins : Des joueurs avec du caractère, des winners.

Des joueurs avec du caractère, des winners. Cibles idéales : PJ Tucker

PJ Tucker Rumeurs : PJ Tucker

Toronto Raptors

Bilan 2021-2022 : 48 victoires, 34 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : Isaac Bonga, Chris Boucher, Thaddeus Young, Justin Champagnie (restricted), David Johnson (restricted), Dalano Banton (contrat non garanti : 1,5 M), Yuta Watanabe (restricted), Nando De Colo (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Christian Koloko (33e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Fred VanVleet, Gary Trent Jr, Malachi Flynn, Armoni Brooks

Fred VanVleet, Gary Trent Jr, Malachi Flynn, Armoni Brooks Wings : OG Anunoby, Scottie Barnes, Svi Mykhailiuk

OG Anunoby, Scottie Barnes, Svi Mykhailiuk Bigs : Pascal Siakam, Khem Birch, Precious Achiuwa

C'est quoi le plan ?

Les Raptors en ont surpris plus d’un en se frayant un chemin jusque dans le top-5 de la Conférence Est la saison dernière. La franchise reste fidèle à sa réputation de développer du mieux possible ses jeunes talents et elle fait confiance à son jeune noyau dur. Néanmoins, OG Anunoby pourrait être sacrifié dans le cas où les dirigeants arriveraient à mettre la main sur un All-Star, notamment au poste de pivot.

Besoins : Un pivot d’élite, un scoreur fiable en sortie de banc

Un pivot d’élite, un scoreur fiable en sortie de banc Cibles idéales : Rudy Gobert

Rudy Gobert Rumeurs : Rudy Gobert, Mo Bamba

CENTRAL DIVISION

Chicago Bulls

Bilan 2021-2022 : 46 victoires, 36 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : Zach LaVine, Derrick Jones Jr, Tristan Thompson, Troy Brown Jr (restricted), Tyler Cook (restricted), Malcolm Hill (restricted), Matt Thomas (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Dalen Terry (18e choix)

Effectifs 2022-2023

Guards : Lonzo Ball, Alex Caruso, Coby White, Ayo Dosunmu

Lonzo Ball, Alex Caruso, Coby White, Ayo Dosunmu Wings : DeMar DeRozan, Patrick Williams, Javonte Green, Dalen Terry

DeMar DeRozan, Patrick Williams, Javonte Green, Dalen Terry Bigs : Nikola Vucevic, Marko Simonovic, Tony Bradley

C'est quoi le plan ?

Les Bulls ont déjà frappé fort lors de la dernière intersaison et leur pari s’est avéré payant pendant la première moitié de la saison régulière. Des blessures sont ensuite venues gâcher le potentiel de cette équipe, finalement sortie dès le premier round des playoffs. Des ajustements restent probablement nécessaires – quitte à échanger Nikola Vucevic – même si la priorité absolue consiste à prolonger Zach LaVine.

Besoins : Garder Zach LaVine, un pivot capable de protéger le cercle

Garder Zach LaVine, un pivot capable de protéger le cercle Cibles idéales : Rudy Gobert

Rudy Gobert Rumeurs : Luke Kennard, Nicolas Batum

Cleveland Cavaliers

Bilan 2021-2022 : 44 victoires, 38 défaites, éliminé lors du play-in

Free Agents : Collin Sexton (restricted), Ed Davis, Rajon Rondo, Brandon Goodwin, Moses Brown, RJ Nembhard (restricted)

Départs

Néant.

Arrivées

Néant.

Draft

2022 : Ochai Agbaji (14e choix), Khalifa Diop (39e choix), Isaiah Mobley (49e choix), Luke Travers (56e choix)

Effectifs 2022-2023

Guards : Darius Garland, Caris LeVert

Darius Garland, Caris LeVert Wings : Cedi Osman, Isaac Okoro, Dylan Windler, Ochai Agbaji, Lamar Stevens

Cedi Osman, Isaac Okoro, Dylan Windler, Ochai Agbaji, Lamar Stevens Bigs : Jarrett Allen, Kevin Love, Lauri Markkanen, Evan Mobley, Dean Wade

C'est quoi le plan ?

Auteur d’une belle saison avant d’être éliminés lors du play-in, les Cavaliers veulent désormais aller de l’avant et passer un nouveau pallier en s’appuyant sur Darius Garland et Evan Mobley. La formule avec trois intérieurs dans le cinq majeur a plutôt bien fonctionné par moment mais il serait peut-être tout de même préférable que l’équipe puisse se trouver un vrai ailier capable de créer ou de scorer pour vraiment s’affirmer comme un candidat immanquable aux playoffs à l’Est.

Besoins : Du talent sur le poste 3, un meneur back-up

Du talent sur le poste 3, un meneur back-up Cibles idéales : Ricky Rubio

Ricky Rubio Rumeurs : Ricky Rubio

Detroit Pistons

Bilan 2021-2022 : 23 victoires, 59 défaites

Free Agents : Marvin Bagley (restricted), Frank Jackson, Rodney McGruder, Luke Garza, Carsen Edwards, Jamorko Pickett

Arrivées

Alec Burks

Nerlens Noel

Kemba Walker

Départs

Jerami Grant → Portland

Draft

2022 : Jaden Ivey (5e choix), Jalen Duren (13e choix), Gabriele Procida (36e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Cade Cunningham, Killian Hayes, Jaden Ivey, Kemba Walker, Cory Joseph, Saben Lee

Wings : Saddiq Bey, Alec Burks, Braxton Key, Hamidou Diallo

Bigs : Jalen Duren, Nerlens Noel, Isaiah Stewart, Kelly Olynyk, Isaiah Livers

C'est quoi le plan ?

C’est déjà l’an II pour les Pistons. Ils sont repartis de zéro après avoir drafté Cade Cunningham et le projet se dessine petit à petit avec les arrivées des rookies Jaden Ivey et Jalen Duren. La franchise a anticipé le marché de la Free Agency en faisant venir Alec Burks et Nerlens Noel pour encadrer le vestiaire. Mais elle reste à l’affût pour ajouter Miles Bridges à son projet.

Besoins : Un scoreur au poste 3

Un scoreur au poste 3 Cibles idéales :

Rumeurs : Miles Bridges

Indiana Pacers

Bilan 2021-2022 : 25 victoires, 57 défaites

Free Agents : Ricky Rubio, TJ Warren, Jalen Smith, Lance Stephenson, Nate Hinton (restricted), Gabe York (restricted)

Arrivées

Les Pacers ont activé l'option de 1,2M de Oshae Brissett

Départs

Néant.

Draft

2022 : Bennedict Mathurin (6e choix), Andrew Nembhard (31e choix), Kendall Brown (48e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Tyrese Haliburton, Malcolm Brogdon, Bennedict Mathurin, TJ McConnell, Duane Washington Jr

Tyrese Haliburton, Malcolm Brogdon, Bennedict Mathurin, TJ McConnell, Duane Washington Jr Wings : Buddy Hield, Chris Duarte, Terry Taylor, Oshae Brissett

Buddy Hield, Chris Duarte, Terry Taylor, Oshae Brissett Bigs : Myles Turner, Gota Bitadze, Isaiah Jackson

C'est quoi le plan ?

Pour la première fois de son Histoire, les Pacers semblent être sur le point de se reconstruire de zéro en passant par la draft. Mais ça, c’est seulement si la franchise finit par se séparer de Malcolm Brogdon et Myles Turner, deux joueurs confirmés et fortement convoités. Dans le cas contraire, Indiana dispose des éléments nécessaires pour au moins arracher le play-in à l’Est. Si ce n’est mieux.

Besoins : Un scoreur de plus, un peu de viande dans la raquette

Un scoreur de plus, un peu de viande dans la raquette Cibles idéales :

Rumeurs : Miles Bridges

Milwaukee Bucks

Bilan 2021-2022 : 51 victoires, 31 défaites, éliminés au second tour des playoffs.

Free Agents : Serge Ibaka, Bobby Portis (option joueur : 4,4 M), Wesley Matthews, Jordan Nwora (restricted), Lindell Wiggington (restricted), Jevon Carter

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Marjon Beauchamp (24e choix), Hugo Besson (58e choix)

Effectif 2021-2022

Guards : Jrue Holiday, George Hill, Grayson Allen, Luca Vildoza

Jrue Holiday, George Hill, Grayson Allen, Luca Vildoza Wings : Khris Middleton, Pat Connaughton, Thanasis Antetokounmpo, Marjon Beauchamp, Rayjon Tucker

Khris Middleton, Pat Connaughton, Thanasis Antetokounmpo, Marjon Beauchamp, Rayjon Tucker Bigs : Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Sandro Mamukelashvili

C'est quoi le plan ?

Besoins : Une meilleure saison de la part de Grayson Allen ou une autre alternative, un effectif en bonne santé

Cibles idéales : PJ Tucker

Rumeurs :

SOUTHEAST

Miami Heat

Bilan 2022 : 53 victoires, 29 défaites, finales de Conférence Est.

Free Agents : Victor Oladipo, Markieff Morris, PJ Tucker, Dewayne Dedmon, Udonis Haslem, Caleb Martin (restricted), Kyle Guy (restricted), Dru Smith (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Nikola Jovic (27e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Kyle Lowry, Tyler Herro, Max Strus, Gabe Vincent, Mychal Mulder, Ja'Vonte Smart

Kyle Lowry, Tyler Herro, Max Strus, Gabe Vincent, Mychal Mulder, Ja'Vonte Smart Wings : Jimmy Butler, Duncan Robinson, Nikola Jovic, Haywood Highsmith

Jimmy Butler, Duncan Robinson, Nikola Jovic, Haywood Highsmith Bigs : Bam Adebayo, Omer Yurtseven

C'est quoi le plan ?

Le Heat a l'avantage d'avoir déjà deux joueurs-clés autour duquel articuler les prochaines années, à savoir Jimmy Butler et Bam Adebayo. Autour, quelques questions se posent, notamment à la mène où Kyle Lowry prend de l'âge et n'a pas pu être en bonne santé sur sa première saison à Miami. Tyler Herro a une extension à l'horizon et semble pouvoir être soit le troisième larron du groupe, soit un atout pour un gros trade. Dans les dossiers urgents, il y évidemment celui de PJ Tucker, que l'on dit proche de Philadelphie, et Victor Oladipo, dont la cote sur le marché est incertaine mais qui a beaucoup apporté depuis son retour de blessure.

Besoins : Kyle Lowry en bonne santé, sinon un meneur gestionnaire et de l'aide à l'intérieur pour Bam Adebayo

Kyle Lowry en bonne santé, sinon un meneur gestionnaire et de l'aide à l'intérieur pour Bam Adebayo Cibles idéales : Kevon Looney, Ricky Rubio, Facundo Campazzo

Kevon Looney, Ricky Rubio, Facundo Campazzo Rumeurs :

Orlando Magic

Bilan 2022 : 22 victoires, 60 défaites

Free Agents : Garry Harris, Robin Lopez, Mo Bamba (restricted), Bol Bol (restricted), Iggy Brazdeikis (restricted), Admiral Schofield (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Paolo Banchero (1er choix), Caleb Houstan (32e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Markelle Fultz, Jalen Suggs, Cole Anthony, RJ Hampton, Devin Cannady

Markelle Fultz, Jalen Suggs, Cole Anthony, RJ Hampton, Devin Cannady Wings : Franz Wagner, Paolo Banchero, Terrence Ross, Chuma Okeke, Jonathan Isaac

Franz Wagner, Paolo Banchero, Terrence Ross, Chuma Okeke, Jonathan Isaac Bigs : Wendell Carter Jr, Moe Wagner

C'est quoi le plan ?

Le plan du Magic a longtemps été de drafter les joueurs les plus longs et athlétiques possibles. L'idée de faire grandir un groupe jeune pour lui faire passer des échelons est toujours là, particulièrement avec l'arrivée du 1st pick 2022 Paolo Banchero. Maintenant, la question est de savoir si Orlando veut accélérer et se montrer compétitif sur le marché en laissant filer un Mo Bamba et quelques autres contrats, ou si l'heure est toujours à la patience. En attendant, il manque un peu de moelle défensive à l'aile et de la capacité d'organisation et de défense sur le backcourt où d'excellents éléments offensifs sont en revanche présents.

Besoins : De la défense à l'aile et à l'intérieur (sauf si Jonathan Isaac finit par rejouer au basket)

De la défense à l'aile et à l'intérieur (sauf si Jonathan Isaac finit par rejouer au basket) Cibles idéales : Otto Porter Jr, Tyus Jones, Chris Boucher

Otto Porter Jr, Tyus Jones, Chris Boucher Rumeurs :

Washington Wizards

Bilan 2022 : 35 victoires, 47 défaites

Free Agents : Bradley Beal, Thomas Bryant, Raul Neto, Anthony Gill (restricted), Cassius Winston (restricted)

Arrivées

Will Barton et Monte Morris arrivent de Denver

Départs

Tomas Satoransky → Barcelone

→ Barcelone Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith → Denver

Draft

2022 : Johnny Davis (10e choix), Yannick Nzosa (54e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Monte Morris, Johnny Davis

Monte Morris, Johnny Davis Wings : Deni Avdija, Cory Kispert, Kyle Kuzma, Rui Hachimura, Will Barton

Deni Avdija, Cory Kispert, Kyle Kuzma, Rui Hachimura, Will Barton Bigs : Kristaps Porzingis, Daniel Gafford, Isaiah Todd, Vernon Carey

C'est quoi le plan ?

Bradley Beal va très probablement signer un nouveau contrat avec les Wizards pour un montant exorbitant. Ce qui signifie que pour ne pas qu'il soit rapidement tenté de demander son trade, il va falloir essayer de l'entourer convenablement avec des renforts à même de faire progresser les Wizards. Un chantier semble essentiel : celui du poste 1. Washington n'a pas de meneur digne de ce nom et si le rookie Johnny Davis est talentueux, ce n'est pas sa meilleure position. D.C. a besoin d'un gestionnaire capable de soulager Beal et ce sera sans doute la priorité. Dans les renforts qui ne feraient pas de mal non plus, un ailier avec du punch offensif semble tout indiqué. Si ces objectifs sont remplis, Washington pourra peut-être prétendre à un peu mieux qu'une simple place de barragiste.

Besoins : Un meneur de jeu titulaire, de la force de frappe à l'aile

Un meneur de jeu titulaire, de la force de frappe à l'aile Cibles idéales : Tyus Jones, Ricky Rubio, TJ Warren

Tyus Jones, Ricky Rubio, TJ Warren Rumeurs :

Charlotte Hornets

Bilan 2022 : 43 victoires, 39 défaites, éliminés lors du play-in

Free Agents : Montrezl Harrell, Isaiah Thomas, Miles Bridges (restricted), Arnold Kulboka (restricted), Scottie Lewis (restricted), Cody Martin (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Mark Williams (15e choix), Bryce McGowens (40e choix), Josh Mynott (45e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Lonzo Ball, Terry Rozier, James Bouknight

Lonzo Ball, Terry Rozier, James Bouknight Wings : Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr, PJ Washington, Jalen McDaniels, JT Thor

Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr, PJ Washington, Jalen McDaniels, JT Thor Bigs : Mason Plumlee, Mark Williams, Nick Richards, Kai Jones

C'est quoi le plan ?

Evidemment, le dossier Miles Bridges en dira long sur ce que peut et veut Charlotte, qui a pour le moment les cartes en main. Mais il ne manque pas grand chose aux Hornets pour être un peu plus compétitifs. Le souci à l'intérieur sera peut-être résolu par le rookie Mark Williams ou un move durant la free agency. Cela dit, c'est aussi sur le backcourt, où LaMelo est un peu seul à la création, qu'un back-up ou un combo guard ne ferait pas de mal. A moins que James Bouknight ne s'avère être plus utilisable cette saison...

Besoins : Un meneur de complément, un intérieur

Un meneur de complément, un intérieur Cibles idéales : Nic Claxton, Mo Bamba, Tyus Jones, Dennis Schröder

Nic Claxton, Mo Bamba, Tyus Jones, Dennis Schröder Rumeurs :

Atlanta Hawks

Bilan 2022 : 43 victoires, 39 défaites, éliminé au premier tour des playoffs

Free Agents : Gorgui Dieng, Timothé Luwawu-Cabarrot, Lou Williams, Delon Wright, Sharife Cooper (restricted), Kevin Knox (restricted), Skylar Mays (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : AJ Griffin (16e choix), Tyrese Martin (51e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Trae Young, Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic

Trae Young, Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic Wings : DeAndre Hunter, AJ Griffin, Chaundee Brown, Danilo Gallinari, Jalen Johnson

DeAndre Hunter, AJ Griffin, Chaundee Brown, Danilo Gallinari, Jalen Johnson Bigs : Clint Capela, John Collins, Onyeka Okongwu

C'est quoi le plan ?

Le GM Travis Schlenk a annoncé des changements. On ne sait juste pas encore s'il s'agira d'un énorme lifting ou de petits ajustements. Les Hawks manquent clairement de défense à quasiment tous les postes et devront viser des joueurs capables de leur apporter cette vertu. Ensuite, un meneur remplaçant à même de soulage Trae Young à la création serait une bonne pioche. Attention à Danilo Gallinari qui, en étant coupé prochainement, pourrait apporter de la flexibilité à Atlanta.

Besoins : Un joueur capable de retirer un peu de pression à Trae Young au playmaking et au scoring, de la défense à l'arrière et sur les ailes

Un joueur capable de retirer un peu de pression à Trae Young au playmaking et au scoring, de la défense à l'arrière et sur les ailes Cibles idéales : Facundo Campazzo, Victor Oladipo, Gary Payton II, Gary Harris

Facundo Campazzo, Victor Oladipo, Gary Payton II, Gary Harris Rumeurs : Deandre Ayton

NORTHWEST

Denver Nuggets

Bilan 2022 : 48 victoires, 34 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : DeMarcus Cousins, Bryn Forbes, Austin Rivers, Facundo Campazzo (restricted), Vlatko Cancar (restricted), Markus Howard (restricted), Davon Reed (restricted)

Arrivées

Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith en provenance de Washington

Départs

JaMychal Green → Oklahoma City

→ Oklahoma City Monte Morris et Will Barton → Washington

Draft

2022 : Christian Braun (21e choix), Peyton Watson (30e choix), Ismaël Kamagate (46e choix)

Effectif

Guards : Jamal Murray, Ish Smith, Bones Hyland, Christian Braun

Jamal Murray, Ish Smith, Bones Hyland, Christian Braun Wings : Michael Porter Jr, Aaron Gordon, Jeff Green, Kentavious Caldwell-Pope

Michael Porter Jr, Aaron Gordon, Jeff Green, Kentavious Caldwell-Pope Bigs : Nikola Jokic, Zeke Nnaji

C'est quoi le plan ?

En soi, le plus important pour les Nuggets, outre la présence de Nikola Jokic, c'est de pouvoir compter sur Jamal Murray et Michael Porter Jr sans pépins physiques. Avec ce trio, Denver peut ensuite se contenter d'ajustements pour retrouver le niveau de 2020 et l'ambition de gagner le titre. Du back up sur les ailes et dans la raquette semble important pour que le second unit de Michael Malone puisse être performant et éviter aux stars de tirer le langue.

Besoins : retrouver Jamal Murray et Michael Porter Jr, de la profondeur sur les ailes et à l'intérieur

retrouver Jamal Murray et Michael Porter Jr, de la profondeur sur les ailes et à l'intérieur Cibles idéales : TJ Warren, Gary Harris, Kevon Looney, Chris Boucher

TJ Warren, Gary Harris, Kevon Looney, Chris Boucher Rumeurs :

Utah Jazz

Bilan 2022 : 49 victoires, 33 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : Hassan Whiteside, Danuel House, Trent Forrest, Eric Paschall (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Néant.

Effectif

Guards : Donovan Mitchell, Mike Conley, Jared Butler, Jordan Clarkson, Nickeil Alexander-Walker

Donovan Mitchell, Mike Conley, Jared Butler, Jordan Clarkson, Nickeil Alexander-Walker Wings : Royce O'Neal, Xavier Sneed, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay, Juancho Hernangomez

Royce O'Neal, Xavier Sneed, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay, Juancho Hernangomez Bigs : Rudy Gobert, Udoka Azubuike

C'est quoi le plan ?

Nouvelle déception pour le Jazz la saison dernière avec une élimination dès le premier tour. Quin Snyder, le coach, en a déjà fait les frais. Mais la franchise va-t-elle oser casser son effectif en transférant l'un de ses deux All-Stars, voire les deux ? Rudy Gobert sera peut-être le premier sacrifié, laissant ainsi le champ libre à une reconstruction autour de Donovan Mitchell. Il se peut aussi que les dirigeants de Salt Lake City gardent leurs deux cadres en ajustant l'effectif autour. Ce serait sans doute le choix le plus judicieux.

Besoins : Des défenseurs sur les ailes, un guard capable de scorer et de créer

Des défenseurs sur les ailes, un guard capable de scorer et de créer Cibles idéales : PJ Tucker, Donte DiVicenzo

PJ Tucker, Donte DiVicenzo Rumeurs :

Minnesota Timberwolves

Bilan 2022 : 46 victoires, 36 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : Greg Monroe, Jake Layman, Josh Okogie, McKinley Wright IV (restricted), Nathan Knight (restricted), Jaylen Nowell (option équipe : 1,9M), Naz Reid (contrat non garanti : 1,9M)

Arrivées

Taurean Prince a prolongé aux Wolves pour 16 millions de dollars sur 2 ans

Départs

Néant.

Draft

2022 : Walker Kessler (22e choix) Wendell Moore Jr (26e choix), Josh Minnott (45e choix), Matteo Spagnolo (50e choix)

Effectif

Guards : Anthony Edwards, D’Angelo Russell, Patrick Beverley, Malik Beasley, Jordan McLaughlin

Anthony Edwards, D’Angelo Russell, Patrick Beverley, Malik Beasley, Jordan McLaughlin Wings : Jared Vanderbilt, Jaden McDaniels, Leandro Bolmaro, Wendell Moore Jr

Jared Vanderbilt, Jaden McDaniels, Leandro Bolmaro, Wendell Moore Jr Bigs : Karl-Anthony Towns, Walker Kessler

C'est quoi le plan ?

Avec une qualification en playoffs cette année, sans Jimmy Butler cette fois-ci, les Wolves sont en très bonne voie. Ils ont fait venir Tim Connelly, l’architecte des Nuggets, pour diriger leur front office et cette Free Agency sera son premier test. L’équipe envisagerait notamment de se séparer de D’Angelo Russell et de chercher un nouvel intérieur à associer à KAT. Le pivot est d’ailleurs éligible à une extension de 210 millions de dollars sur quatre ans, l’une des priorités de l’organisation. L’objectif est clairement de se renforcer pour revenir en postseason l’année prochaine, malgré une concurrence plus rude.

Besoins : Du playmaking, en particulier au poste 1, un intérieur

Du playmaking, en particulier au poste 1, un intérieur Cibles idéales : Tyus Jones, Nic Claxton, Myles Turner, Mitchell Robinson

Tyus Jones, Nic Claxton, Myles Turner, Mitchell Robinson Rumeurs :

Portland Trail Blazers

Bilan 2022 : 27 victoires, 55 défaites.

Free Agents : Joe Ingles, Jusuf Nurkic, Anfernee Simons (restricted), Ben McLemore, CJ Elleby, Elijah Hugues (restricted), Keljin Blevins (restricted)

Arrivées

Jerami Grant en provenance de Detroit

Départs

Néant.

Draft

2022 : Shaedon Sharpe (7e choix), Jabari Walker (57e choix)

Effectif

Guards : Damian Lillard, Brandon Williams, Eric Bledsoe

Damian Lillard, Brandon Williams, Eric Bledsoe Wings : Jerami Grant, Shaedon Sharpe, Keon Johnson, Josh Hart, Justice Winslow, Nassir Little

Jerami Grant, Shaedon Sharpe, Keon Johnson, Josh Hart, Justice Winslow, Nassir Little Bigs : Greg Brown III, Trendon Watford

C'est quoi le plan ?

Les Blazers ont finalement casser leur duo emblématique en transférant CJ McCollum en cours de saison dernière. Un move qui avait pour ambition de libérer de la masse pour éventuellement reconstruire l'effectif autour de Damian Lillard. Bonne idée mais maintenant, c'est quoi la suite ? La franchise a des sous à dépenser - dont une partie sera utilisé pour prolonger Anfernee Simons et sans doute aussi Jusuf Nurkic - mais pas forcément de cibles susceptibles de vraiment lui permettre de passer un cap. Du coup, ça sera peut-être un peu mieux pensé, avec notamment plus de défense, mais sans forcément être plus fort qu'il n'y a deux ou trois ans.

Besoins : Une autre star

Une autre star Cibles idéales :

Rumeurs : Deandre Ayton

Oklahoma City Thunder

Bilan 2022 : 24 victoires, 58 défaites

Free Agents : Melvin Frazier (restricted), Isaiah Roby (option équipe : 1,9M), Luguentz Dort (option équipe : 1,9M), Mike Muscala (option équipe : 3,5M)

Arrivées

JaMychal Green est arrivé en provenance de Denver, avec un premier tour de draft 2027

Départs

Néant.

Draft

2022 : Chet Holmgren (2e choix), Ousmane Dieng (11e choix), Jalen Williams (12e choix), Jaylin Williams (34e choix)

Effectif

Guards : Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams, Tre Mann, Theo Maledon, Ty Jerome, Lindy Waters III, Vit Krejci

Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams, Tre Mann, Theo Maledon, Ty Jerome, Lindy Waters III, Vit Krejci Wings : Ousmane Dieng, Darius Bazley, Kenrich Williams, Aaron Wiggins, JaMychal Green

Ousmane Dieng, Darius Bazley, Kenrich Williams, Aaron Wiggins, JaMychal Green Bigs : Chet Holmgren, Derrick Favors, Jeremiah Robinson-Earl, Aleksej Pokusevski

C'est quoi le plan ?

Le Thunder est une équipe à part. Le principal objectif de Sam Presti, le GM, est d’accumuler les tours de draft et les talents. Il aurait l’intention de continuer sur sa lancée cet été. Seul le dossier de Luguentz Dort, qui dispose d’une team option, est vraiment sur le radar de la franchise. Oklahoma City pourrait le sécuriser dès cet été avec un nouveau contrat ou exercer son option en risquant de le perdre l’année prochaine. Faire venir un ou deux vétérans supplémentaires, pour encadrer la jeunesse, serait un petit bonus.

Besoins : Des tours de draft, des vétérans

Des tours de draft, des vétérans Cibles idéales : Tours de draft, autant que possible

Tours de draft, autant que possible Rumeurs : Là où il y a un pick à saisir, il y a Sam Presti

Pacific Division

Golden State Warriors

Bilan 2022 : 53 victoires, 29 défaites, champions NBA

Free Agents : Andre Iguodala, Damion Lee, Gary Payton II, Kevon Looney, Nemanja Bjelica, Otto Porter, Chris Chiozza (restricted), Juan Toscano-Anderson (restricted), Quinndary Weatherspoon (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Patrick Baldwin Jr (28e choix), Ryan Rollins (44e choix), Gui Santos (57e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole

Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole Wings : Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Patrick Baldwin Jr

Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Patrick Baldwin Jr Bigs : Draymond Green, James Wiseman

C'est quoi le plan ?

Après avoir remporté un quatrième titre sous Steve Kerr, le plan est simple : préserver le roster autant que possible. Kevon Looney, Gary Payton II sont leur priorité. En parallèle, Andrew Wiggins, Jordan Poole et Draymond Green sont éligibles à une extension de contrat. Le front office doit faire son maximum pour tous les garder, puis éventuellement se renforcer à l’intérieur.

Besoins : Prolonger leurs propres agents libres, profondeur à l’intérieur

Prolonger leurs propres agents libres, profondeur à l’intérieur Cibles idéales : Kevon Looney, Gary Payton II, un Andre Drummond discipliné

Kevon Looney, Gary Payton II, un Andre Drummond discipliné Rumeurs :

Los Angeles Clippers

Bilan 2022 : 42 victoires, 40 défaites, éliminés lors du play-in

Free Agents : Isaiah Hartenstein, Nicolas Batum, Rodney Hood, Amir Coffey (restricted), Jay Scrubb (restricted), Xavier Moon (restricted)

Arrivées

Départs

Néant.

Draft

2022 : Moussa Diabaté (43e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Reggie Jackson, Luke Kennard, Jason Preston, Terance Mann

Reggie Jackson, Luke Kennard, Jason Preston, Terance Mann Wings : Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Norman Powell, Robert Covington, Brandon Boston Jr

Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Norman Powell, Robert Covington, Brandon Boston Jr Bigs : Ivica Zubac

C'est quoi le plan ?

Alors qu’ils espèrent retrouver leur groupe en pleine forme, notamment avec le retour de Kawhi Leonard, les Clippers visent le titre la saison prochaine. Le front office a déjà pris de l’avance en construisant un effectif très complet avant cet été. Mais une équipe avec de si grandes ambitions n’a jamais assez de profondeur et de talent. Tout renfort est bon à prendre, surtout aux postes 1 et 5. Ils tenteront sans doute de re-signer Isaiah Hartenstein en plus de Nicolas Batum, ainsi que de recruter à la Free Agency. L’arrivée de John Wall, idéale pour consolider le roster, semble presque actée.

Besoins : Un pivot remplaçant, de la profondeur à l’intérieur

Un pivot remplaçant, de la profondeur à l’intérieur Cibles idéales : Isaiah Hartenstein, Nicolas Batum, John Wall, Andre Drummond

Isaiah Hartenstein, Nicolas Batum, John Wall, Andre Drummond Rumeurs : John Wall, dont la signature n’est pas encore confirmée

Los Angeles Lakers

Bilan 2022 : 33 victoires, 49 défaites

Free Agents : Avery Bradley, Carmelo Anthony, DJ Augustin, Dwight Howard, Kent Bazemore, Malik Monk, Wayne Ellington, Mac McClung (restricted), Mason Jones (restricted), Stanley Johnson (option équipe : 2,4M)

Arrivées

Les Lakers ont activé l'option de 1,9M de Wenyen Gabriel

Départs

Draft

2022 : Max Christie (35e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Russell Westbrook, Austin Reaves, Kendrick Nunn

Russell Westbrook, Austin Reaves, Kendrick Nunn Wings : LeBron James, Talen Horton-Tucker

LeBron James, Talen Horton-Tucker Bigs : Anthony Davis, Wenyen Gabriel

C'est quoi le plan ?

La saison des Lakers a été un échec. Avec plus d’agents libres que de joueurs sous contrat, ils se retrouvent désormais à devoir construire leur effectif à la Free Agency cet été. Les champions 2020 doivent trouver de la profondeur à tous les postes afin de ses repositionner en tant que contender. Ce ne sera pas une mince affaire compte tenu de leur faible marge salariale. Re-signer Malik Monk serait déjà un excellent début.

Besoins : Profondeur à tous les postes, profils de 3 and D

Profondeur à tous les postes, profils de 3 and D Cibles idéales : Bruce Brown, Otto Porter Jr, Wes Matthews, Chris Boucher

Bruce Brown, Otto Porter Jr, Wes Matthews, Chris Boucher Rumeurs : Blake Griffin, l’improbable piste Kyrie Irving

Phoenix Suns

Bilan 2022 : 64 victoires, 18 défaites, éliminés au second tour des playoffs

Free Agents : Bismack Biyombo, Elfrid Payton, JaVale McGee, Aaron Holiday (restricted), Deandre Ayton (restricted), Ish Wainwright (restricted), Gabriel Lundberg (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Néant.

Effectif 2022-2023

Guards : Chris Paul, Devin Booker, Cameron Payne, Landry Shamet

Chris Paul, Devin Booker, Cameron Payne, Landry Shamet Wings : Mikal Bridges, Jae Crowder, Cameron Johnson, Torrey Craig

Mikal Bridges, Jae Crowder, Cameron Johnson, Torrey Craig Bigs : Dario Saric

C'est quoi le plan ?

Finalistes l’année dernière, l’exercice 2021-2022 a été une véritable désillusion pour Phoenix. Mais cet été, ils pourraient encore perdre en vitesse avec le potentiel départ de Deandre Ayton. Son dossier est, de loin, la priorité des Suns pour l’intersaison. S’ils ne le conservent pas, ils auront besoin de trouver énormément de renfort au poste de pivot, ou un peu d’aide serait déjà le bienvenu.

Besoins : poste 5, profondeur à l’intérieur

poste 5, profondeur à l’intérieur Cibles idéales : Deandre Ayton, Montrezl Harrell, Jusuf Nurkic

Deandre Ayton, Montrezl Harrell, Jusuf Nurkic Rumeurs : Deandre Ayton

Sacramento Kings

Bilan 2022 : 30 victoires, 52 défaites

Free Agents : Damian Jones, Jeremy Lamb, Josh Jackson, Donte DiVincenzo (restricted), Neemias Queta (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Keegan Murray (4e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : De’Aaron Fox, Davion Mitchell, Terence Davis II

De’Aaron Fox, Davion Mitchell, Terence Davis II Wings : Harrison Barnes, Keegan Murray, Moe Harkless, Justin Holiday

Harrison Barnes, Keegan Murray, Moe Harkless, Justin Holiday Bigs : Domantas Sabonis, Richaun Holmes, Trey Lyles, Alex Len, Chimezie Metu

C'est quoi le plan ?

Après 16 ans sans playoffs, les Kings espèrent retrouver la postseason avec un nouveau coach. L’équipe de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis est en mode "win now" et doit trouver autant de renfort que possible pendant l’été. Ils chercheront certainement des vétérans à la Free Agency ou sur le marché des transferts pour les aider à accomplir leur objectif. Les contrats d’Harrison Barnes, Justin Holiday ou Moe Harkless pourraient notamment être tradés pour améliorer le roster.

Besoins : Tir extérieur, meneur remplaçant, vétérans

Tir extérieur, meneur remplaçant, vétérans Cibles idéales : Gary Harris, Kevon Looney, Otto Porter Jr

Gary Harris, Kevon Looney, Otto Porter Jr Rumeurs : John Collins

Southwest Division

Dallas Mavericks

Bilan 2022 : 52 victoires, 30 défaites, finales de Conférence Ouest

Free Agents : Jalen Brunson, Theo Pinson (restricted), Moses Wright (restricted)

Arrivées

Christian Wood arrive en provenance de Houston, en échange de quatre joueurs et le 26e choix de la draft 2022

Départs

Sterling Brown → Rockets

→ Rockets Trey Burke → Rockets

→ Rockets Marquese Chriss → Rockets

→ Rockets Boban Marjanovic → Rockets

Draft

2022 : Jaden Hardy (37e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Luka Doncic, Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr, Frank Ntilikina

Luka Doncic, Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr, Frank Ntilikina Wings : Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Josh Green, Davis Bertans

Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Josh Green, Davis Bertans Bigs : Christian Wood, Maxi Kleber, Dwight Powell

C'est quoi le plan ?

Toujours construit autour de Luka Doncic, le projet des Mavericks est en bonne voie. Leur run jusqu’en finales de conférence cette année marque leur belle progression et le trade de Christian Wood annonce encore du mieux pour l’année prochaine. Seulement, il y a de grandes chances que Dallas perde son meilleur agent libre cet été : Jalen Brunson. Ce serait une terrible chose pour le front office, qui devrait alors le remplacer avec peu de moyens. Ce dossier dessinera les contours de leur intersaison.

Besoins : Des guards, un protecteur de cercle, du scoring à l’aile

Des guards, un protecteur de cercle, du scoring à l’aile Cibles idéales : Jalen Brunson, Gary Harris, Otto Porter Jr, Isaiah Hartenstein

Jalen Brunson, Gary Harris, Otto Porter Jr, Isaiah Hartenstein Rumeurs : Goran Dragic

Houston Rockets

Bilan 2022 : 20 victoires, 62 défaites,

Free Agents : Dennis Schröder, Anthony Lamb (restricted), Bruno Fernando (restricted), Trevelin Queen (restricted)

Arrivées

Sterling Brown, Trey Burke, Marquese Chriss et Boban Marjanovic arrivent en provenance de Dallas en échange de Christian Wood

Départs

Christian Wood → Mavericks

→ Mavericks John Wall → buyout

Draft

2022 : Jabari Smith Jr (3e choix), Tari Eason (17e choix), TyTy Washington Jr (29e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Jalen Green, Kevin Porter Jr, Eric Gordon, TyTy Washington Jr, Josh Christopher, Garrison Matthews, Trey Burke

Jalen Green, Kevin Porter Jr, Eric Gordon, TyTy Washington Jr, Josh Christopher, Garrison Matthews, Trey Burke Wings : Tari Eason, Jae’Sean Tate, Kenyon Martin Jr, Daishen Nix, David Nwaba, Sterling Brown

Tari Eason, Jae’Sean Tate, Kenyon Martin Jr, Daishen Nix, David Nwaba, Sterling Brown Bigs : Jabari Smith Jr, Aleperen Sengun, Usman Garuba, Boban Marjanovic, Marquese Chriss

C'est quoi le plan ?

2022-2023 sera une saison de tanking. Les dirigeants des Rockets sont prêts à passer par une reconstruction "très douloureuse" pour redevenir un contender sur le long terme. Pour cela, ils devraient continuer à chercher des tours de draft en échange de leurs vétérans. Houston devrait, en parallèle, tenter de récupérer de nouveaux jeunes à développer et des joueurs expérimentés pour les encadrer pendant la Free Agency. Un peu de profondeur au poste de pivot serait sans doute un plus.

Besoins : des tours de draft, des jeunes et des vétérans pour les former

des tours de draft, des jeunes et des vétérans pour les former Cibles idéales : JaVale McGee, Nic Claxton, Isaiah Hartenstein

JaVale McGee, Nic Claxton, Isaiah Hartenstein Rumeurs : Eric Gordon

Memphis Grizzlies

Bilan 2022 : 56 victoires, 26 défaites, éliminés au second tour des playoffs

Free Agents : Kyle Anderson, Jarrett Culver, Tyus Jones, Yves Pons (restricted)

Arrivées

Danny Green, blessé, arrive en provenance de Philadelphie avec le 23e choix de la draft

Départs

De’Anthony Melton → Sixers

Draft

2022 : Jake LaRavia (19e choix), David Roddy (23e choix), Kennedy Chandler (38e choix), Vince Williams Jr (47e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Ja Morant, Desmond Bane, Tyrell Terry, John Konchar

Ja Morant, Desmond Bane, Tyrell Terry, John Konchar Wings : Dillon Brooks, Ziaire Williams, Jake LaRavia, David Roddy, Danny Green

Dillon Brooks, Ziaire Williams, Jake LaRavia, David Roddy, Danny Green Bigs : Jaren Jackson Jr, Steven Adams, Brandon Clarke, Xavier Tillman Sr, Santi Aldama, Killian Tillie

C'est quoi le plan ?

Au fil des ans, les Grizzlies deviennent de plus en plus dangereux. Leur groupe est jeune, prometteur et déjà très efficace. L’objectif de Memphis devrait donc être de préserver autant que possible leur effectif, notamment avec les extensions de Ja Morant et Brandon Clarke cet été. Tyus Jones, qui sort d’une superbe saison, devrait être leur priorité à la Free Agency. Le transfert de De’Anthony Melton a d’ailleurs fait de la place pour sa re-signature. Quelques vétérans, en particulier au poste de meneur, seraient également un ajout non négligeable.

Besoins : Meneur remplaçant, vétéran

Meneur remplaçant, vétéran Cibles idéales : Tyus Jones, Bruce Brown, Donte DiVincenzo, Delon Wright

Tyus Jones, Bruce Brown, Donte DiVincenzo, Delon Wright Rumeurs :

New Orleans Pelicans

Bilan 2022 : 36 victoires, 46 défaites, éliminés au premier tour des playoffs

Free Agents : Tony Snell, Gary Clark (restricted), Jared Harper (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Dyson Daniels (8e choix), EJ Liddell (41e choix), Karlo Matkovic (52e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : CJ McCollum, Devonte’ Graham, Jose Alvarado, Dyson Daniels, Kira Lewis Jr

CJ McCollum, Devonte’ Graham, Jose Alvarado, Dyson Daniels, Kira Lewis Jr Wings : Brandon Ingram, Zion Williamson, Herb Jones, Larry Nance Jr, Trey Murphy III, Naji Marhsall, Garrett Temple

Brandon Ingram, Zion Williamson, Herb Jones, Larry Nance Jr, Trey Murphy III, Naji Marhsall, Garrett Temple Bigs : Jonas Valanciunas, Jaxson Hayes, Willy Hernangomez

C'est quoi le plan ?

Une qualification en playoffs suivie de deux victoires contre les Suns, un groupe solide, le retour imminent de Zion Williamson… les Pelicans sont dans les starting-blocks pour l’exercice à venir. Leur priorité pendant l’intersaison sera la prolongation de Williamson en 1 et celle de CJ McCollum en 2. La Free Agency arrive en troisième position. Quelques vétérans, notamment au poste de meneur, seraient un beau plus. Devonte’ Graham devrait également être transféré pendant l’été pour renforcer l’effectif.

Besoins : Sécuriser Williamson et McCollum, des vétérans aux postes 1 et 5

Sécuriser Williamson et McCollum, des vétérans aux postes 1 et 5 Cibles idéales : Dennis Schröder, Delon Wright, JaVale McGee

Dennis Schröder, Delon Wright, JaVale McGee Rumeurs : Devonte’ Graham

San Antonio Spurs

Bilan 2022 : 34 victoires, 48 défaites, éliminés lors du play-in

Free Agents : Devontae Cacok (restricted), DJ Stewart Jr (restricted), Lonnie Walker IV (restricted), Joe Wieskamp (restricted), Robert Woordard II (restricted)

Arrivées

Néant.

Départs

Néant.

Draft

2022 : Jeremy Sochan (9e choix), Malaki Branham (20e choix), Blake Wesley (25e choix)

Effectif 2022-2023

Guards : Dejounte Murray, Tre Jones, Joshua Primo, Blake Wesley, Josh Richardson

Dejounte Murray, Tre Jones, Joshua Primo, Blake Wesley, Josh Richardson Wings : Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Malaki Branham, Doug McDermott, Romeo Langford, Keita Bates-Diop

Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sochan, Malaki Branham, Doug McDermott, Romeo Langford, Keita Bates-Diop Bigs : Jakob Poeltl, Zach Collins, Jock Landale

C'est quoi le plan ?

San Antonio est pleinement lancé dans sa reconstruction. Leur effectif est jeune et les Spurs cherchent avant tout de quoi avancer dans leur projet à long terme. Avec plus de 30 millions de dollars de cap space, ils pourraient toutefois faire un gros coup cet été, peut-être en signant Deandre Ayton. L’utilisation de leur flexibilité financière est la priorité, notamment pour se renforcer à l’intérieur et au poste 1. Ensuite viennent les extensions de Keldon Johnson et, éventuellement, Jakob Poeltl.

Besoins : Des tours de draft, des jeunes, un intérieur, du scoring au poste 1

Des tours de draft, des jeunes, un intérieur, du scoring au poste 1 Cibles idéales : Deandre Ayton, Miles Bridges, Jalen Smith, Tyus Jones

Deandre Ayton, Miles Bridges, Jalen Smith, Tyus Jones Rumeurs : Dejounte Murray, John Collins, Deandre Ayton

Dossier réalisé par Shai Mamou, Benjamin Moubeche et Antoine Pimmel