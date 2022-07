Miles Bridges risque gros après les lourdes accusations de sa compagne

Miles Bridges était déjà dans l'oeil du cyclone après la nouvelle de son arrestation pour des accusations de violences conjugales cette semaine. Libéré après avoir payé sa caution, le free agent des Charlotte Hornets n'avait pas encore eu vent d'un témoignage public de son accusatrice, qui n'est autre que la mère de ses deux enfants, Mychelle Johnson. Celui-ci est extrêmement accablant.

Sur Instagram, la jeune femme a posté une photo d'elle avec le visage tuméfié, un rapport médical et un texte expliquant dans le détail ce qu'elle affirme avoir subi de la part de Bridges.

"Je ne peux plus rester silencieuse. J'ai laissé quelqu'un détruire ma maison, abuser de moi de toutes les manières possibles et traumatiser nos enfants à vie. Je n'ai rien à prouver au monde, mais je ne laisserai personne qui a fait quelque chose d'aussi horrible et n'a pas de remords, continuer comme ça. Je ne laisserai pas son entourage essayer de me faire taire et et je ne mentirai plus pour protéger cette personne. Ce n'est pas éthique, c'est immoral et c'est fou.

J'ai le coeur lourd parce que j'ai toujours gardé de l'espoir et beaucoup d'amour. C'est effrayant, mais le moment est venu de me défendre. Je ne resterai plus silencieuse pour protéger l'image de quelqu'un d'autre plus que mes enfants et moi-même. J'ai le nez et le poignet fracturés, un tympan percé, des déchirures musculaires au niveau du coup puisque j'ai été étranglée jusqu'à ce que je perde connaissance, et une commotion sévère.

Je n'ai pas besoin de sympathie, je ne veux juste plus que ça arrive à quelqu'un d'autre. Cette personne doit demander de l'aide, mes enfants méritent mieux, c'est tout ce que je veux. Toute cette situation fait mal. J'ai mal et j'ai peur pour mes enfants qui ont été témoins de tout ça".