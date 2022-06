Kemba Walker est libre, qui pour relancer l’ancien All-Star ?

Les choses vont vite en NBA. Il y a deux ans, Kemba Walker finissait sa 9e saison en NBA, auréolé d'une quatrième participation au All-Star Game. Nous sommes en 2022 et le meneur de seulement 32 ans n'a plus la même cote sur le marché. Il va tout de même pouvoir la tester et voir si des équipes croient encore en lui. D'après Adrian Wojnarowski, l'ancien joueur de Charlotte est en train de finaliser un buy-out avec Detroit.

L'année dernière, les choses avaient commencé à sa gâter un peu lorsqu'après une saison décevante sous le maillot des Celtics, Walker avait été envoyé à Oklahoma City, qui l'avait libéré pour lui permettre d'accomplir son rêve de jouer pour les Knicks. L'échec de son aventure à New York, où Tom Thibodeau l'a sorti de la rotation, s'est conclu sur un transfert vers Detroit le soir de la Draft. Les Pistons n'avaient aucun intérêt à le conserver et Kemba lui-même ne s'y voyait pas.

Forcément, maintenant qu'il est libre, on peut se demander quelles équipes le voient comme une recrue digne de son CV et de son standing. Parmi les contenders, les Lakers pourraient avoir le profil s'ils parvenaient à le convaincre de signer au minimum vétéran. On songe aussi aux Hornets, pour un comeback au sein de la franchise qui l'a drafté. Steve Clifford, sous les ordres duquel il a évolué entre 2013 et 2018, est d'ailleurs de retour sur le banc de Caroline du Nord

Four-time All-Star guard Kemba Walker and the Detroit Pistons are finalizing a contract buyout, sources tell ESPN. Once Walker clears waivers, he'll join free agency. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Le guide complet de la Free Agency