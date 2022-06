Dejounte Murray envoyé par les Spurs aux Hawks !

Les rumeurs étaient donc vraies ! Les San Antonio Spurs vont lancer une reconstruction à partir de zéro. Comme pressenti ces derniers jours, les Texans écoutaient les offres pour Dejounte Murray. Et les Atlanta Hawks ont réussi à former un package assez séduisant.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Spurs vont récupérer trois choix au premier tour de la Draft (Charlotte Hornets 2023, Hawks 2025 et 2027), une possibilité d'échanger un choix au premier tour de la Draft (2026), mais aussi Danilo Gallinari. L'Italien, probablement bientôt coupé, intègre la transaction uniquement pour faire matcher les salaires.

The Atlanta Hawks are trading Danilo Gallinari and multiple first-round picks to the San Antonio Spurs for All-Star guard Dejounte Murray, sources tell ESPN.

