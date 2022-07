Jalen Brunson acte enfin son départ aux New York Knicks

Les New York Knicks avancent vers la dernière étape avant la signature de Jalen Brunson. Le joueur et la franchise se sont accordés sur un contrat.

C’était particulièrement attendu, Jalen Brunson s’est formellement engagé à rejoindre les New York Knicks. Il n’y avait de toute façon plus aucun doute sur l’issue de ce dossier. Les deux parties avancent vers la dernière ligne droite et devraient officialiser cette signature dès que possible.

Brunson rejoint New York pour 104 millions de dollars sur quatre ans, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le meneur disposera d’une player option sur la dernière année de son contrat, avant la saison 2025-2026. Un deal très conséquent pour un joueur sélectionné en 33e position en 2018.

C’est un ajout colossal pour les Knicks, qui cherchaient depuis longtemps leur nouveau porteur de balle. Ils espèrent que Brunson pourra leur faire passer un cap après un exercice décevant, sans qualification en playoffs.

Lieutenant de Luka Doncic, l’ancien de Villanova s’est transformé cette saison. Il s’est surtout révélé très précieux en postseason, dans le run des Mavs jusqu’en Finales de conférence. Avec ses moyennes de 21,6 points, 4,6 rebonds et 3,7 passes par rencontre et des matches référence, il s’est montré sous son meilleur jour en playoffs.

Ses performances ont convaincu New York de miser sur lui. Le front office de Leon Rose a tout fait pour rendre son recrutement possible. Le soir de la draft, il est allé jusqu’à sacrifier son 11e pick et 4 futurs seconds tours afin de libérer du cap space pour sa signature. En envoyant Kemba Walker aux Pistons dans ce trade, ils ont fait comprendre au meneur qu’il était très désiré. Ils ont également transféré Nerlens Noel et Alec Burks à Detroit, en concédant deux seconds tours de draft, toujours pour préparer le terrain.

Les Knicks ont même engagé Rick Brunson, son père, en tant qu’assistant coach. Une décision logique compte tenu de son expérience de joueur et ses années sous Tom Thibodeau aux Bulls et aux Wolves, mais indissociable de la Free Agency du meneur.

Leurs efforts ont porté leur fruit. Jalen Brunson est désormais dans leur camp. L’offre de la franchise était si séduisante qu’il n’aurait même pas écouté celle de Dallas, qui aura beaucoup de mal à le remplacer. Les Mavericks ont d’ailleurs prévu de responsabiliser Spencer Dinwiddie et Tim Hardaway Jr plutôt que de chercher un nouveau guard.