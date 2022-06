Jalen Brunson, l’objectif derrière la Draft surprenante des Knicks ?

Les New York Knicks ont réalisé des mouvements surprenants (pour ne pas dire curieux) sur cette Draft NBA 2022. Attendus au #11 pick, les New-Yorkais n'ont finalement pas conservé ce choix. Et un homme serait à l'origine de toutes les décisions des Knicks sur cette soirée : Jalen Brunson.

Il ne s'agit pas d'un secret, le meneur des Dallas Mavericks, agent libre cet été, incarne une cible prioritaire. Et d'après les informations du journaliste Marc Stein, les Knicks se sont activés justement pour pouvoir se mêler à la lutte sur ce dossier.

Pour rappel, les Knicks ont envoyé le #11 pick, Kemba Walker et 4 futurs choix au second tour pour finalement "seulement" obtenir 3 futurs choix au premier tour (qui sont très protégés). Mais l'objectif était donc avant tout financier pour se délester du contrat à 9 millions de dollars de l'ex-joueur des Charlotte Hornets.

Désormais, New York aura environ 15 à 16 millions de dollars à offrir sur le marché des agents libres. Une enveloppe suffisante pour attirer Jalen Brunson ? Probablement pas. On parle plutôt d'un bail à plus de 20 millions de dollars par an pour le talent de 25 ans.

Autant dire que les Knicks, pour vraiment avoir une chance, vont devoir continuer de bouger. En sachant que les Mavs ont également l'intention de tout faire pour le retenir. Potentiellement, New York pourrait avoir "sacrifié" une Draft juste pour se débarrasser d'un contrat finissant de Walker...

