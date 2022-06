Les Dallas Mavericks restent très confiants sur le dossier Jalen Brunson malgré l'arrivée de son père aux New York Knicks.

Jalen Brunson va incarner un agent libre très convoité sur cette intersaison. Auteur de performances intéressantes sous les couleurs des Dallas Mavericks, le meneur a encore séduit son monde lors du récent parcours des Texans en Playoffs.

Particulièrement convoité, le jeune homme de 25 ans peut s'attendre à recevoir de grosses offres. Et visiblement, le boss des Mavs, Mark Cuban, se montre très confiant pour le conserver. En position de force sur le plan financier par rapport aux autres équipes, Dallas devrait sortir le chéquier.

Pour autant, certaines formations préparent une offensive sur ce dossier. On pense notamment aux New York Knicks. Et comme nous vous l'indiquions vendredi, les dirigeants new-yorkais vont recruter Rick Brunson, son père, comme assistant coach.

Une vraie menace pour les Mavs ? D'après le journaliste Marc Stein, cette situation n'inquiète pas la direction de Dallas. Pourquoi ? Car il n'y aurait aucun lien entre l'arrivée de Rick et une possible approche pour Jalen.

En effet, le coach new-yorkais Tom Thibodeau milite pour la signature du père Brunson dans son staff depuis plusieurs mois. Serein, Dallas reste confiant et pense donc avoir le meilleur projet pour conserver Jalen Brunson sur le long terme.

