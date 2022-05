Les Mavericks confiants pour re-signer Jalen Brunson

"On peut le payer plus cher que n’importe qui d’autre. Je pense qu’il veut rester, et c’est le plus important. À mon avis, Jason Kidd joue un rôle important là-dedans. Je pense que Jalen Brunson a énormément progressé en tant que joueur, comme tout le monde dans l’équipe. […] Il le doit à tout son travail, au soutien de son père, sa famille et sa copine, mais aussi ce qu’il a pu apprendre de Jason Kidd. Je pense qu’il en a conscience et qu’il veut rester", a-t-il assuré au micro de Bally Sports Southwest.

"We can pay him more than anybody...I think he wants to stay and that's most important."@mcuban talks to @TheSteinLine about the Mavericks chances of re-signing @jalenbrunson1 this offseason. pic.twitter.com/FnOV9LTagO

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) May 27, 2022