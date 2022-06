Jalen Brunson va rejoindre les Knicks pour 110 millions sur 4 ans

La NBA risque d'adorer le timing de cette annonce... Mais l'avenir de Jalen Brunson a déjà été tranché ! Comme pressenti ces derniers jours, le meneur de jeu va échapper aux Dallas Mavericks... qui n'auront même pas l'opportunité de discuter avec lui !

Car d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le joueur de 25 ans a trouvé un accord avec les New York Knicks. Et le natif de New Brunswick va toucher le jackpot : 110 millions de dollars sur 4 ans.

Free agent Jalen Brunson intends to sign a four-year, near $110M deal with the New York Knicks in free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Mavericks never received chance to make offer, sources said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022