Gary Payton II choisit les Blazers plutôt que les Warriors

Idéalement, Gary Payton II et les Golden State Warriors auraient aimé poursuivre leur aventure ensemble. Un titre, il faut dire que ça crée des liens. Mais, pour des questions financières, les deux camps n’ont pas su trouver un terrain d’entente. Payton a préféré partir aux Portland Trail Blazers pour un contrat plus lucratif.

Le joueur finalise un accord de 28 millions de dollars sur trois ans à Portland, d’après Shams Charania de The Athletic. Une offre bien supérieure à celle que Golden State pouvait lui proposer. Elle serait également plus élevée que celles des équipes rivales. Une fois encore, l’argent a triomphé.

Gary Payton II, qui n’a jamais signé de gros contra, a logiquement préféré sécuriser son avenir plutôt que de rester dans la baie. Sa cote a explosé après qu’il ait remporté le titre et il devait en profiter pour négocier son nouveau salaire.

Essentiel dans la campagne de playoffs des Warriors, le joueur s’est révélé à la ligue cette année. Un revirement de situation total pour lui, qui envisageait de mettre un terme à sa carrière d’athlète l’été dernier. Il a brillé par sa défense et sa polyvalence, surtout en postseason, où il avait souvent la responsabilité de neutraliser le meilleur jour adverse. Ses qualités sont très recherchées sur le marché, notamment par Portland.

Le front office de Joe Cronin a ciblé plusieurs joueurs spécialisés dans le même domaine, à l’image de Matisse Thybulle et OG Anunoby. Sa priorité était de recruter un défenseur d’élite, capable de couvrir plusieurs postes. C’est ce qu’elle pourra trouver en Payton.

Après avoir récupéré Jerami Grant dans un trade et prolongé Anfernee Simons, les Blazers arrivent au terme de leur Free Agency. Sauf surprise, ils ont déjà consommé la grande majorité de leurs ressources et ne devraient plus faire d’étincelles. La re-signature de Jusuf Nurkic, dans ce contexte, est sans doute leur prochain objectif. L’extension de contrat de Damian Lillard est sur la même liste.

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures