OG Anunoby vers Portland contre le 7e pick 2022 ?

Portland a lancé les hostilités mercredi, en recrutant Jerami Grant via un trade. Les Blazers n'ont pas l'air de vouloir se calmer, ni de conserver le 7e pick dont ils disposent à cette heure pour la Draft 2022. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, la franchise de l'Oregon est à fond sur OG Anunoby.

L'ailier des Toronto Raptors ne serait pas ravi de sa situation et, bien qu'il lui reste deux ans de contrat, verrait un changement de décor d'un bon oeil. Haynes croit savoir que Portland agiterait le 7e pick sous le nez des Raptors pour les convaincre de céder le joueur de 24 ans, champion NBA 2019.

A nouveau gêné par des blessures la saison dernière, OG Anunoby n'a disputé que 48 rencontres de saison régulière pour 17 points et 5.5 rebonds de moyenne.

Jerami Grant envoyé par les Pistons aux Blazers !

Pour une franchise qui travaille mal, le 7e pick ne serait pas forcément un atout suffisant pour envisager un trade. Pour Toronto et Masai Ujiri, ce serait une nouvelle opportunité de montrer leur virtuosité et leur savoir-faire en matière de recrutement via la Draft.

Une chose est sûre, le nouveau GM des Blazers Joe Cronin entend être agressif et montrer à Damian Lillard qu'il entend modifier l'équipe pour le convaincre que l'avenir peut être radieux à Portland.

Portland Trail Blazers are in pursuit of Toronto Raptors forward OG Anunoby with the No. 7 pick in Thursday’s draft in play, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 22, 2022