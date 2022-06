Les Sixers prêts à transférer Matisse Thybulle pour récupérer Eric Gordon

Après James Harden à la trade deadline, Daryl Morey cherche à faire venir d’autres membres de son ancienne équipe à Philadelphie. Au-delà de PJ Tucker, les Sixers tentent de récupérer Eric Gordon dans un transfert. Ils auraient même inclus Matisse Thybulle dans les négociations.

D’après Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, les Blazers essaient initialement de monter un trade pour Thybulle. Mais Philadelphie préfèrerait étendre les discussions à une troisième franchise pour mettre la main sur un vétéran. Leur cible ne serait autre que le sniper Eric Gordon.

C’est sans doute un dénouement auquel il fallait s’attendre avec le front office de Daryl Morey. Le président des opérations basket des Sixers a toujours autant d’estime pour l’équipe qu’il a construite aux Rockets. Il a commencé à rapatrier ses joueurs avec Harden en février et aimerait continuer sur cette lancée pendant l’été. Sa franchise se prépare justement à faire une offre conséquente à PJ Tucker, le couteau suisse défensif de Houston sous Morey.

Sixième homme de l’année en 2017, Gordon est le prochain sur la liste. Après une année à 13,4 points de moyenne, à 41,2% à trois points, son équipe cherche à s’en séparer. L’arrière de 33 ans n’a plus sa place dans le projet de reconstruction des Rockets. Il pourrait au contraire briller dans le système des Sixers.

Portland, dont l’objectif est de renforcer son effectif avant la prochaine saison, pourrait faciliter le trade en récupérant Thybulle. Ils enverraient sans doute un tour de draft ou un jeune à Houston pour permettre à chacun de s’y retrouver.

Du côté de Philadelphie, l’Australien a longtemps été considéré comme intransférable. La franchise a notamment refusé de l’inclure dans les négociations à la trade deadline, en février. Cependant, il n’a pas montré les progrès offensifs escomptés dans sa troisième année en NBA.

Avec un profil très défensif et à seulement 25 ans, Matisse Thybulle garde une belle cote à travers la ligue. Il est éligible à une extension de contrat, jusqu’à 186 millions de dollars sur cinq ans, et bénéficierait sans doute d’un changement de cadre. Il fait partie des pièces que le front office a mises sur le marché pour améliorer l’effectif cet été.

Avec James Harden et Joel Embiid, les Sixers espèrent jouer le titre dans les années à venir. Ils n’ont pas dépassé le stade des demi-finales de conférence depuis plus de 20 ans et sont apparemment prêts à faire feu de tout bois pour y remédier. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient très actifs avant le début de la saison prochaine. Une équipe à surveiller pendant la soirée de la draft.

