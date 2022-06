Deandre Ayton, un sign-and-trade toujours prévu ?

L'intérieur des Phoenix Suns Deandre Ayton semble toujours sur le départ via un sign-and-trade à l'approche de la Free Agency.

Le dossier Deandre Ayton risque d'animer cette Free Agency. Agent libre protégé, l'intérieur des Phoenix Suns se trouve clairement à la recherche d'un contrat max sur le long terme. Un deal que la franchise de l'Arizona ne semble pas prête à lui offrir.

Pour autant, les Suns ont la capacité à s'aligner sur toutes les offres extérieures. Et ils n'ont pas l'intention de le perdre sans obtenir la moindre contrepartie. Ainsi, un "sign-and-trade" paraît incarner l'option la plus probable à l'approche de la FA.

Il s'agit en tout cas de la tendance forte, d'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Et même si les Detroit Pistons ne sont plus dans la course, Ayton conserve encore une belle cote de popularité sur le marché.

Ainsi, plusieurs équipes ont visiblement l'intention de lui présenter la proposition max qu'il réclame. Et ensuite, les Suns vont tenter d'obtenir un package intéressant pour un "sign-and-trade". Attention, il existe tout de même un scénario où le natif de Nassau reste dans l'Arizona.

Car sans un trade séduisant dans l'immédiat, Phoenix peut s'aligner, le conserver pour le max et attendre de voir les offres sur les mois à venir. Mais sur le long terme, l'avenir de Deandre Ayton devrait s'écrire ailleurs.

