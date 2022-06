Deandre Ayton, une chance en moins d’obtenir son contrat max ?

Agent libre protégé cet été, l'intérieur des Phoenix Suns Deandre Ayton ne serait plus dans le viseur des Detroit Pistons.

Quel avenir pour Deandre Ayton ? Agent libre protégé cet été, l'intérieur des Phoenix Suns dispose clairement d'un objectif : récupérer un contrat max. Et pour lui offrir un tel deal, une équipe revenait avec insistance dans les rumeurs : les Detroit Pistons.

Avec un besoin réel à ce poste, la franchise de Motor City avait la puissance financière pour dégainer cette proposition. Et même si les Suns conservent la possibilité de s'aligner sur toutes les offres extérieures, le natif de Nassau se montrait séduit par la possibilité d'évoluer avec Cade Cunningham.

Problème, les Pistons ont réalisé une belle Draft NBA 2022. En plus de miser sur Jaden Ivey pour épauler Cunningham à l'extérieur, Detroit a bougé pour récupérer le prometteur pivot Jalen Duren. Et lui coller Ayton dans les pattes n'est visiblement pas le plan.

Au contraire, d'après le journaliste de The Athletic James L. Edwards III, les dirigeants des Pistons veulent désormais utiliser l'argent disponible pour recruter plusieurs vétérans. Le but ? Encadrer un effectif très jeune afin de développer le projet actuel.

Une potentielle mauvaise nouvelle pour Deandre Ayton. Car même si Phoenix a visiblement prévu de le retenir (ou au moins de négocier un sign-and-trade), il aura besoin d'une proposition extérieure pour obtenir le contrat dont il rêve. Et si Detroit se retire vraiment dans la course, il vient de perdre sa piste la plus sérieuse.

