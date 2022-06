Top 10 des meilleures destinations pour Deandre Ayton

10. New York Knicks

Parce qu'il faut toujours les glisser quelque part et surtout parce que la franchise cherche désespérément des jeunes stars prêtes à relancer l'équipe new-yorkaise.

9. Brooklyn Nets

Ça n’arrivera pas parce que les Nets sont déjà blindés au niveau de leur masse salariale. Mais Kevin Durant a typiquement besoin d’un joueur comme Deandre Ayton à ses côtés, surtout si Ben Simmons flanche.

8. Milwaukee Bucks

Plus difficile à mettre en place financièrement, voire tout simplement impossible, mais imaginez seulement la tronche de l’association entre Deandre Ayton et Giannis Antetokounmpo ! Des « twin towers » du basket moderne et des cauchemars pour les attaquants adverses. Pour que ça marche, il faudrait aussi que le jeune homme puisse développer quelques qualités offensives similaires à celles de Brook Lopez. Bon, ça relève finalement juste du fantasme mais ça aurait été sympa.

7. Los Angeles Clippers

Les Clippers ont déjà l’une des équipes les plus athlétiques de la ligue alors il serait toujours bon d’y ajouter le pivot avec le physique le plus intrigant de sa génération. Comme pour la majorité des candidats au titre, la masse salariale ne facilite pas sa signature mais l’équipe de Los Angeles dispose de plusieurs contrats dont elle peut se séparer pour faire de la place sous le Cap.

6. Detroit Pistons

Les Pistons ont trouvé leur nouveau franchise player avec Cade Cunningham, premier choix de la draft 2021 et superstar en devenir. Le combo guard idéal pour diriger l’attaque. Mais l’arrivée de Deandre Ayton, un autre premier choix de draft, leur permettrait de former un duo « one-two punch » intéressant et au potentiel pour l’instant inégalé à l’Est.

5. Charlotte Hornets

Les Hornets ont monté une équipe jeune mais qui aspirent déjà à jouer les playoffs. Michael Jordan est même prêt à sortir le chéquier pour que ses frelons se hissent pour de bon dans le top-8 de la Conférence Est. Deandre Ayton peut aller se greffer à un projet ambitieux tout en réclamant le max. LaMelo Ball, Terry Rozier, Miles Bridges et compagnie ont bien besoin d’un pivot à leur côté. La formation de Charlotte n’en serait que plus excitante.

4. Phoenix Suns

Ben... quand même ! Pourquoi changer à ce point de franchise alors que les Suns ont été en finales en 2021 avant de finir avec le meilleur bilan de la ligue cette saison ? Si Deandre Ayton arrive à se rabibocher avec le staff, autant rester à Phoenix au sein d'une équipe qui lui donne sans doute le plus de garanties d'aller loin.

3. Toronto Raptors

Les Raptors ne sont pas si loin de pouvoir bousculer la hiérarchie à l’Est. Pour ça, il faut que leurs jeunes joueurs continuent de progresser et de passer des caps. L’arrivée de Deandre Ayton donnerait encore plus de poids au projet. Precious Achiuwa est un jeune intérieur intéressant mais l’actuel pivot des Suns est tout de même un meilleur joueur, susceptible de faire basculer Toronto dans une autre dimension s’il confirme toutes les attentes placées en lui.

Le staff de la franchise canadienne est justement réputé pour sa capacité à faire évoluer ses jeunes talents en leur donnant des minutes et des responsabilités. Bon courage au moment d’affronter un cinq composé de Fred VanVleet, OG Anunoby ou Gary Trent Jr avec Pascal Siakam, Scottie Barnes et Ayton en playoffs.

2. Portland Trail Blazers

Normalement, les Blazers ont déjà un intérieur intéressant en la personne de Jusuf Nurkic. Mais ce dernier est aussi free agent cet été. Ils peuvent donc éventuellement switcher leur poste cinq titulaire en misant sur le premier choix de la draft 2018. La franchise de l’Oregon veut entourer Damian Lillard du mieux possible et Deandre Ayton, malgré ses 23 ans, est peut-être la meilleure option disponible dans la raquette.

Il est grand, puissant, assez technique et finalement plutôt expérimenté grâce à son passage en finales NBA la saison dernière. Avec les lacunes défensives de Lillard, Ayton serait un protecteur de cercle idéal pour contrôler la peinture et éviter aux Blazers de prendre l’eau. En plus, il pourrait aussi se greffer au noyau dur du futur au côté d’Anfernee Simons et Nassir Little.

1. Dallas Mavericks

Une destination qui a beaucoup de sens. Luka Doncic a besoin d’une autre star à ses côtés mais les Mavericks ont surtout besoin d’un pivot capable de protéger le cercle et de compléter une défense en forte progression depuis l’arrivée de Jason Kidd aux commandes. En plus de combler les brèches près du cercle, Deandre Ayton représente un complément idéal du Slovène en attaque.

Un partenaire parfait sur pick-and-roll mais aussi une option intéressante au poste bas au cas où la défense adverse venait à se resserrer sur Doncic. Le jeune pivot a eu la chance de débuter sa carrière avec Chris Paul, il pourrait la poursuivre avec le nouveau playmaker le plus talentueux de sa génération.