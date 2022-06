Les gagnants et les perdants de la draft 2022

Gagnant : Paolo Banchero

Il le voulait, ce statut de numéro un. Paolo Banchero va débarquer en NBA avec une étiquette bien particulière. Il est le nouveau visage de sa promotion, lui qui était pourtant annoncé en troisième position aux Rockets quelques heures avant la draft. Mais Adam Silver l’a appelé en premier. Et ce sera donc le Magic pour l’intérieur formé à Duke.

« Je savais que c’était une possibilité. Les dirigeants d’Orlando hésitaient encore. Je n’ai appris que 20 secondes avant que mon nom soit appelé. Je n’ai même pas vraiment eu le temps de réfléchir. Mais je suis prêt. »

En rejoignant la Floride, Banchero se retrouve dans une franchise en complète reconstruction. Il devient du même coup la pierre fondatrice du projet, avec tout ce que ça implique. Du temps de jeu, des responsabilités, des ballons. Il va pouvoir se faire plaisir en étant bombardé première option, le tout sans pression de résultat. Il est prêt, il n’a plus qu’à le montrer.

Paolo Banchero (@Pp_doesit) gets selected No. 1 overall by the @OrlandoMagic in the 2022 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/6kdG4NJgAx — NBA (@NBA) June 24, 2022

Gagnant : Orlando Magic

Disposer du premier choix, c’est déjà sortir vainqueur de la draft. Ensuite, il faut essayer de ne pas se tromper. Le Magic a visiblement longuement hésité. Quoi qu’il arrive, Paolo Banchero va immédiatement apporter du talent et du swagg à une équipe jeune mais fade. Un scoreur qui arrive pour booster la deuxième plus mauvaise attaque du championnat la saison dernière. Avec Jalen Suggs, Cole Anthony, Franz Wagner et éventuellement Markelle Fultz, Mo Bamba et Jonathan Isaac autour de lui, le futur prend forme.

Perdant : Jabari Smith

Il s’imaginait certainement appelé en première position. Déjà parce que c’est ce que les médias et les insiders répétaient depuis des jours, voire des semaines. Jabari Smith a finalement été choisi après Paolo Banchero et Chet Holmgren. Certains diront que l’essentiel, c’est d’être drafté. Mais pas toujours. Qui dit premier choix dit salaire un peu plus juteux (ça compte quand même !). Ce qui prime, c’est surtout la situation.

Smith va devoir développer de la complémentarité avec Jalen Green, le deuxième choix de la draft précédente. Il met les pieds à Houston, au sein d’une franchise qui débute sa première reconstruction depuis de longues années. Attention, il y a de nombreuses raisons d’être optimiste. Mais ce n’est sans doute pas ce qu’il espérait ce soir.

Gagnant : Oklahoma City Thunder

Même le revirement de situation soudain du Magic n’a pas l’air d’avoir eu une influence sur les plans du Thunder. Les dirigeants ont misé sur Chet Holmgren. Sans doute le profil qui leur manquait. L’intérieur de 2,13 mètres va pouvoir se greffer à Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Un potentiel « Big 3 » dans quelques années.

Holmgren est le joueur le plus intrigant de cette cuvée tout en étant peut-être son principal talent. Alors, oui, un grand de cette taille, ça fait peur. Surtout qu’il est frêle. Peut-être sujet aux blessures. Mais Oklahoma City est en train de monter une jeune équipe cohérente avec des playmakers, des ailiers modernes et désormais un protecteur de cercle capable d’étirer les lignes en attaque.

Chet Holmgren, le potentiel défenseur générationnel du Thunder

Le Thunder a aussi récupéré Ousmane Dieng, la nouvelle pépite française, en récupérant le onzième choix des Knicks. Le natif du Lot-et-Garonne va avoir besoin de temps pour s’adapter mais ses caractéristiques pourraient faire de lui l’un des « steals » de cette draft. Histoire d’enfoncer le clou, OKC a aussi drafté Jalen Williams. Sacrée soirée.

Gagnant : Ousmane Dieng

Il débarque dans la franchise idéale pour découvrir la NBA sans trop de pression, en profitant d’un staff réputé pour sa capacité à développer les jeunes talents. En plus, il va retrouver deux autres compatriotes : Theo Maledon et Jaylen Hoard. Ousmane Dieng ne pouvait pas rêver mieux.

Ousmane Dieng (@ousmane1121) is selected 11th overall by the @nyknicks at the 2022 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/ToiMcMoVBM — NBA (@NBA) June 24, 2022

Gagnant : Chet Holmgren

Même constat que pour Dieng à la différence que lui est certain d’avoir des responsabilités dès cette saison. Il sera de suite perçu comme une pièce maîtresse de l’équipe. Surtout, il rejoint une formation qui compte déjà deux excellents playmakers – SGA et Giddey – susceptibles de l’alimenter en ballons. Ça va l’aider à se mettre en valeur, et pourquoi pas à aller chercher le trophée de ROY dans un an.

« Je pense que c’est une super situation, une super dynamique, de pouvoir jouer avec Shai et Josh. Il y a plein de joueurs avec des profils particuliers dans cette équipe. J’ai l’impression que je peux les tirer vers le haut tout comme ils peuvent me tirer vers le haut », confie l’intéressé.

Il aurait sans doute eu plus de mal à s’illustrer offensivement à Orlando ou Houston. En tout cas, ce Thunder est de plus en plus excitant.

Perdants : Sacramento Kings

C’est triste à dire mais un peu comme d’habitude, non ? Les Kings n’ont pas non plus fait un mauvais choix en sélectionnant Keegan Murray. Ses qualités d’ailier combatif peuvent même faire beaucoup de bien autour de De’Aaron Fox et de Domantas Sabonis. Mais la franchise espérait surtout refourguer son pick. Ce même Murray, elle aurait sans doute pu le choisir plus bas ! Il n’était pas annoncé dans le top-5.

C’est un reach pour un rookie qui va avoir déjà 22 ans au moment de débuter sa carrière. Les Kings n’ont pas réussi à obtenir un vétéran plus confirmé et ils ont finalement laissé passer Jaden Ivey, considéré parmi les joueurs les plus forts de la promotion. On verra ce que ça donne.

Gagnants : Detroit Pistons

Les Pistons ont réussi à chopper le meilleur arrière de la cuvée avec leur cinquième choix. Jaden Ivey va former un backcourt dynamique bien sexy avec Cade Cunningham. Ça va demander des ajustements pour chacun. C’est beau mais ce n’est pas non plus le « fit » parfait. Ça reste une belle draft pour Detroit, qui a aussi trouvé son pivot « rim runner » en la personne de Jalen Duren, pioché en treizième position après avoir accepté d’absorber le contrat de Kemba Walker (qui va être coupé).

Draft 2022 : tous les picks et tous les moves

Perdant : Killian Hayes

Il avait déjà perdu sa place de titulaire en cours de saison et Killian Hayes voit maintenant un autre jeune arrière, américain et drafté plus haut, rejoindre l’effectif. Le Français aura encore du temps de jeu mais il va devoir batailler pour continuer à s’inscrire dans le projet à Detroit.

Gagnants : Portland Trail Blazers

Shaedon Sharpe en 7, c’est un joli coup. L’ailier formé à Kentucky ne sera peut-être pas performant de suite et c’est évidemment dommage puisque les Blazers envisagent de retrouver le top-8 de la Conférence Ouest l’an prochain. Mais le jeune homme dispose d’un gros potentiel. Notamment offensivement. Un futur scoreur très prolifique qui peut être échangé cet été ou servir de base pour le futur… encore plus en cas de départ de Damian Lillard.

Perdants : Cleveland Cavaliers

Bon c’est un peu dur de considérer les Cavaliers comme « perdants » de cette soirée mais la franchise de l’Ohio n’a pas réussi à trouver un bon package pour ses picks. Quant à son quatorzième choix, elle l’a utilisé pour le senior Ochai Agbaji. Rien de transcendant.

Perdant : AJ Griffin

Seizième choix aux Hawks. Il est tombé assez bas. Les blessures d’AJ Griffin ont peut-être inquiété certaines franchises.

Gagnants : Charlotte Hornets

Les Hornets ont mis la main sur leur pivot du futur en draftant Mark Williams !

Gagnants : Les Français

Trois frenchies draftés ! Ousmane Dieng à Oklahoma City, bien sûr, mais aussi Ismaël Kamagaté à Denver et Hugo Besson à Milwaukee. Les représentants tricolores ont réussi leur pari en étant appelé à Adam Silver. Besson et Kamagaté vont devoir faire leurs preuves en Summer League, histoire d’aller chercher un contrat garanti.