Rudy Gobert envoyé par le Jazz aux Wolves !

Le Utah Jazz a décidé de tourner une vraie page après l'échec connu en Playoffs. Et comme pressenti, Rudy Gobert n'entrait plus dans les plans de ses dirigeants. Sur le marché ces dernières semaines, l'intérieur prend la direction des Minnesota Timberwolves !

Très actifs sur cette intersaison afin de récupérer un pivot de qualité, les Wolves ont accepté les conditions de la formation de Salt Lake City. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro et 4 choix au premier tour de Draft (2023, 2025, 2027 non protégés, 2029 protégé top 5), mais aussi un swap du choix 2026 sont envoyés au Jazz.

The Timberwolves are sending Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt and multiple first-round picks for Gobert, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022