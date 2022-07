Les Warriors sécurisent Kevon Looney après avoir perdu deux joueurs clés

Après avoir perdu Gary Payton II et Otto Porter Jr, les Golden State Warriors ont réussi à retenir Kevon Looney. Plusieurs équipes étaient intéressées, mais le pivot et sa franchise n’avaient pas l’intention de se séparer. Et après de formidables playoffs, il a logiquement obtenu une petite augmentation.

Looney a accepté un contrat de 25,5 millions de dollars sur trois ans, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Son salaire annuel d’environ 8,5 millions de dollars sur trois ans représente une hausse de 70% par rapport au précédent. On s’attendait cependant à ce que ce montant soit plus élevé, autour des 10 millions la saison. C’est une réussite pour les Warriors, mais aussi un soulagement. Ils auraient beaucoup souffert de la perte d’un nouveau membre de leur équipe championne.

"Il a très bien joué pour nous au fil des ans, mais cette année en particulier, il a fait un bond au point de devenir irremplaçable. […] Il a notre appui à tous pour obtenir un très bon contrat. J’espère que ce sera chez nous", a notamment déclaré Steve Kerr, son coach.

Drafté en 30e position en 2015, Looney n’a jamais connu d’autre équipe. Il a décroché cette année son troisième titre avec les Warriors, cette fois-ci dans un rôle beaucoup plus important. L’intérieur est une pièce essentielle du roster depuis des années déjà. Mais il n’avait jamais reçu tant d’attention.

Son impact Finales NBA a été phénoménal. Ses 5 points, 7,5 rebonds, dont 3,5 offensifs, et 2,7 passes par match ont été très précieux pour les champions. Surtout, lorsque Kevon Looney était sur le terrain contre les Celtics, les Warriors ont marqué 113,8 points pour 100 possessions, contre 102,5 quand il était sur le banc. Son équipe en a encaissé 97 quand il était là pour protéger son cercle, contre 109,4 sur ses absences. 52,3% de rebonds avec le pivot et 46,3% sans. Des chiffres probants.

C’est donc une excellente nouvelle pour les deux camps que l’aventure se prolonge. Il sera aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green l’année prochaine, à la conquête d’un back-to-back.

