Elément important des Golden State Warriors et plusieurs fois titulaire lors des Finales NBA, Otto Porter Jr ne restera pas dans la Bay Area. L'ailier de 29 ans a décidé de s'engager avec les Toronto Raptors pour deux saisons avec une player option sur la deuxième. Le montant du deal n'a pas encore été communiqué.

Après Gary Payton II et John Toscano-Anderson, Otto Porter est le troisième membre du groupe de Steve Kerr à mettre les voiles. Les Raptors renforcent un peu plus leurs ailes et les postes 3 et 4, ce qui incite tout de même à surveiller ce qui va se produire dans les jours qui viennent du côté de la free agency et d'éventuels trades pour Toronto.

La saison dernière, Otto Porter Jr tournait à plus de 8 points et 5 rebonds de moyenne. Toronto sera la cinquième franchise de sa carrière en NBA après Washington, Chicago, Orlando et Golden State.

