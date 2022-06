Les Warriors, déjà favoris des bookmakers pour le titre en 2023

Les choses vont vite à Vegas. Alors qu’ils viennent de remporter un quatrième titre en huit ans, les Golden State Warriors sont déjà favoris des bookmakers pour 2023. La cote d’un back to back de Stephen Curry et ses coéquipiers est à 6,0 (+500, dans le système américain).

Les Warriors sont suivis de près par les Brooklyn Nets et les Boston Celtics, à 7,0 de cote. Viennent ensuite les Bucks (8,5), puis les Suns et les Clippers (9,0). Toutes les autres équipes de la ligue ont une cote supérieure à 10.

Avec toutes leurs stars sous contrat et un immense palmarès sur la dernière décennie, il est tout à fait logique que Golden State se positionne en favori avant l’intersaison. Si leur groupe reste en bonne santé, ils devraient être dans la course.

L’été pourrait toutefois changer les choses. Avec d’importants agents libres qui peuvent encore choisir de changer d’équipe, les bookmakers peuvent encore retourner leurs vestes. Les choix de Deandre Ayton et Zach LaVine, qui pourraient changer d’équipe cet été, impacteront notamment les paris. Il en va de même pour ceux de Kyrie Irving, Bradley Beal et James Harden. Ces joueurs ne devraient pas bouger pendant l’intersaison, mais cela reste possible.

Rappelons toutefois que les parieurs n’ont pas la science infuse. Les bookmakers ne sont pas même un indicateur fiable. Cette année, par exemple, les Warriors n’étaient pas favoris pour le titre. Leur cote était à 11, derrière les Lakers, les Nets et les Bucks. L’une de ces équipes n’a pas participé aux playoffs, tandis qu’aucune des deux autres n’a dépassé le stade des demi-finales de conférence.

Cela n’empêche pas certains audacieux de miser sur une chose aussi imprévisible. Le Caesars Sportsbook a enregistré, au mois de mai, un pari de 10 000 $ sur le titre des Warriors l’année prochaine.

