Zach LaVine, son avenir déjà décidé avant la Free Agency ?

Beaucoup de bruit pour rien autour de l'avenir de Zach LaVine ? Depuis la fin de la saison des Chicago Bulls, la Free Agency de l'arrière a énormément fait parler. L'ancien joueur des Minnesota Timberwolves a lui-même lancé les hostilités en affichant sa volonté "de profiter à fond" de cette expérience.

Et forcément, avec le nom de son agent, un certain Rich Paul, cette sortie a nourri de nombreux fantasmes. Présenté dans le viseur des Portland Trail Blazers, des San Antonio Spurs, des Atlanta Hawks et même des Los Angeles Lakers, l'arrière semblait parti pour étudier toutes ses options.

Mais finalement, d'après les informations du Bleacher Report, le natif de Renton se prépare à prolonger avec les Bulls ! Sans surprise, Chicago va lui proposer un contrat max et il s'agit d'un argument qui fait la différence.

Les Bulls vont lui présenter un deal à 212 millions de dollars sur 5 ans. Et LaVine a donc l'intention de très rapidement le signer. Une nouvelle qui va dans le sens de l'optimisme constant affiché par la formation de l'Illinois sur ce dossier.

Dans le même temps, les dirigeants de Chicago chercheraient à mieux entourer DeMar DeRozan et Zach LaVine. Avec notamment un trade possible pour l'intérieur Nikola Vucevic...

