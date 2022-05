L’épineux cas Deandre Ayton : quittera-t-il Phoenix cet été ?

Deandre Ayton est l’un des agents libres les plus attendus de l’été. Pour les Phoenix Suns, finalistes NBA en 2021, son dossier constitue la priorité de l’intersaison. Mais le pivot et son équipe ne semblent pas d’accord sur les termes de son nouveau contrat.

Fort d’une saison à 17,2 points par match à 63,4% au tir et 10,2 rebonds de moyenne, Ayton est l’une des pierres angulaires du projet actuellement en place. Mais après une élimination surprenante au deuxième tour des playoffs, les Suns ont besoin d’une période d’introspection. La franchise devra faire les bons choix si elle espère rester un contender l’année prochaine.

Bien entendu, Phoenix aimerait conserver son pivot. Mais à quel prix ? C’est bien là la question. Selon Jake Fischer du Bleacher Report, Deandre Ayton devrait demander un contrat max. Les Suns, eux, ne sont pas sûrs de vouloir lui accorder les 136,6 millions de dollars sur quatre ans auxquels il est éligible.

Des tensions entre Deandre Ayton et les Suns ?

Au-delà de la question du salaire, on soupçonne de potentielles tensions entre le premier choix de la Draft 2018 et son entraîneur, Monty Williams. Déjà à la trade deadline, il se murmurait que le coach de l’année avait notamment un problème avec son manque de concentration.

Les Suns avaient même testé le marché des transferts pour Ayton au mois de février. Ils auraient envisagé de l’envoyer aux Indiana Pacers pour récupérer Domantas Sabonis, qui a finalement été tradé aux Kings de Sacramento.

Interrogé sur le faible temps de jeu du pivot dans le Game 7 face aux Dallas Mavericks, Monty Williams a décoché un très sec "c’est d'ordre interne" qui a fait couler beaucoup d’encre. Une petite phrase suffit parfois à plonger une équipe dans un océan de doutes.

Ayton, pilier des Suns finalistes en 2021, a beaucoup déçu en playoffs. Avec 5 points et 4 rebonds en 17 minutes dans son dernier match, éliminatoire, il a disparu au pire moment.

Plus grave encore, il s’est révélé très irrégulier en défense dans cette campagne. C’est justement ce qui avait fait sa force l’année précédente, avec des séries mémorables face au MVP Nikola Jokic et à Anthony Davis.

Ses performances décevantes en playoffs ont de quoi faire douter le front office de Phoenix. Deandre Ayton mérite-t-il le max ? Il le pense, mais la question est surtout de savoir si son équipe partage la même vision des choses.

Le camp du joueur déçu l’an dernier

Le pivot était déjà éligible à une extension de 177 millions de dollars sur cinq ans en 2021. Lui et les Suns n’avaient alors pas réussi à trouver un compromis avant le début de l’exercice, ce qui a naturellement déçu le camp du joueur.

"Nous sommes déçus. Nous voulions un contrat max. Il est allé sur le terrain et a été un soldat toute l’année. Il a bien joué, amélioré ses statistiques. Donc nous sommes fiers de lui. Beaucoup de gars gèrent les choses différemment, mais il a été très mature là-dessus", a récemment raconté son agent, Bill Duffy, au micro de la SirusXM NBA Radio.

Si Phoenix ne lui propose pas directement ce qu’il attend, il ira voir ailleurs. Peu importe si ce n’est pas dans l’Arizona, l’agent d’Ayton suggère qu’il ira chercher le contrat qu’il pense mériter. Son équipe aura alors l’occasion de s’aligner sur les offres des concurrents.

"Les choses vont s’arranger pour Deandre. C’est un joueur qui a de la valeur. Il y a aussi d’autres équipes dans la ligue. Il est agent libre restreint, donc on va voir comment ce processus se déroule."

Les Atlanta Hawks, les Detroits Pistons et les Portland Trail Blazers seraient justement sur le dossier. Les Charlotte Hornets, avec un clair manque au poste de pivot, sont considérés comme un possible point de chute. Les San Antonio Spurs également.

Vers un sign-and-trade de Deandre Ayton ?

Les négociations frustrantes de l’année dernière et les potentielles tensions entre Deandre Ayton et les Suns pourraient définitivement le pousser à quitter l’Arizona. De l’autre côté, il semble de moins en moins certain que la franchise accepte de lui donner le contrat qu’il demande.

Sur ce point, l’extension à venir de Cam Johnson, l’un des éléments les plus importants de la rotation, devrait être déterminante. Phoenix est parti pour payer la luxury tax cette saison et n’aura peut-être pas les moyens de conserver les deux joueurs.

Si les Suns envisagent sérieusement de se séparer de leur pivot, le sign-and-trade est la piste la plus plausible. Cette option permettrait au groupe mené par Devin Booker et Chris Paul de récupérer des vétérans pour les aider dans leur quête du titre. Et cela tout en facilitant la signature d’Ayton dans sa nouvelle équipe.

Plus le temps avance et plus les rumeurs éloignent Deandre Ayton de Phoenix. Le dossier se complique à l’approche de l’intersaison et un départ du pivot n’est plus exclu. Pour les Suns, ce choix se révèlera sans doute aussi décisif que difficile.

Deandre Ayton, la goutte d’eau qui peut faire déborder le vase ?