James Harden n’a aucun doute sur son avenir aux 76ers

Les Philadelphia Sixers ont été éliminés par le Miami Heat (2-4) lors du deuxième tour des Playoffs. Un échec pour cette franchise, qui visait clairement le titre NBA depuis l'arrivée de James Harden en février dernier.

Mais sur ces Playoffs, l'arrière a justement incarné une déception. Malgré un réveil tonitruant sur le Game 3 de cette série, l'ancien joueur des Houston Rockets a été globalement trop discret. Des performances mitigées qui peuvent jeter un doute sur son avenir ? Visiblement non.

Agent libre cet été, Harden n'a pas l'intention de faire ses valises.

"Je serai là, oui. Peu importe ce qui permet à cette équipe de continuer à grandir et à s'améliorer, et de faire les choses nécessaires pour gagner et rivaliser au plus haut niveau. Si je suis prêt à accepter moins que le maximum ? Tout ce qu'il faut pour aider cette équipe à continuer à grandir et à se hisser au niveau des meilleurs.

Honnêtement, les deux dernières années ont été longues pour moi. Je commence enfin à me sentir bien à nouveau. Ce sera un excellent été pour moi pour remettre mon corps en état et être prêt pour l'année prochaine.

Je suis excité, mec. J'ai essayé de retrouver mes sensations tout le long d'une saison pendant deux années consécutives. Puis ce n'est pas tout. Tout l'été dernier, j'étais en rééducation et c'était un peu frustrant, parce que je n'ai pas l'habitude de passer par quelque chose comme ça.

Mais c'est comme ça. Je suis juste heureux d'être en bonne santé maintenant. J'ai un été complet pour être prêt et revenir encore meilleur l'année prochaine", a assuré James Harden face à la presse.