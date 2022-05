Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Sixers : 99-90

Suns @ Mavs : 86-113

On en parlera plus tard dans la journée, mais l'intersaison s'annonce chargée à Philadelphie. Les Sixers ont été éliminés, finalement assez logiquement, par le Heat, lors du game 6 de la série pourtant disputé en Pennsylvanie. Le retour de Joel Embiid n'aura fait que repousser l'échéance, le dauphin de Nikola Jokic n'ayant pu puiser davantage dans ses ressources.

Pour que l'on ait droit à un game 7, il aurait fallu que d'autres joueurs émergent au-delà d'un seul match isolé dans cette série. On vise évidemment James Harden, que l'on a pu croire de retour après son très bon game 3, mais qui s'est volatilisé et littéralement planqué par la suite.

Interrogé sur les raisons de son manque d'agressivité offensive (9 tirs pris en... 43 minutes), Harden a expliqué que le ballon ne lui était tout simplement pas revenu fréquemment après qu'il ait initié les actions. 11 points, 9 passes et 4 pertes de balle, c'est tout au mieux correct lorsque l'on est un très bon joueur. C'est inacceptable lorsque l'on est un MVP sous contrat max qui aspire à le rester.

Miami a bien mené sa barque et Jimmy Butler a été tout simplement brillant, rappelant en live au public des Sixers à quel point le front office avait mal profité de sa présence à l'époque. "Jimmy Buckets" a inscrit 32 points en contribuant également à

