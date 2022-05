Jimmy Butler, une erreur qui fait très mal aux Sixers…

Malgré un bon retour dans cette série, les Philadelphia Sixers viennent de subir une énorme gifle : une défaite 85 à 120 contre le Miami Heat. Avec cette très large victoire, les Floridiens ont repris le contrôle (3-2) de cet affrontement au deuxième tour des Playoffs. Un succès notamment acquis grâce à Jimmy Butler.

Auteur de 23 points, 9 rebonds et 6 passes décisives en 35 minutes, l'ailier a rendu une superbe copie. Avec un différentiel de +36 (le meilleur du match), l'ancien des Chicago Bulls a fait de grandes différences sur le parquet.

Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une surprise par rapport à son impact depuis son arrivée à Miami en 2019. Mais une telle prestation contre les 76ers a tout de même une saveur particulière...

Jimmy Butler, les 76ers ont préféré Ben Simmons

Pourquoi ? Car au moment de signer avec le Heat, Butler débarque en provenance... des Philadelphia Sixers ! Lors de cette Free Agency, la formation dirigée par Pat Riley le récupère dans le cadre d'un "sign-and-trade" en échange notamment de Josh Richardson.

Malgré la réputation du natif de Houston (souvent perçu comme ingérable après son passage aux Minnesota Timberwolves), le Heat n'a pas hésité une seule seconde à miser 142 millions de dollars sur 4 ans. A l'époque, Miami se montre convaincu qu'il va parfaitement s'intégrer à la culture de l'équipe. Un pari gagnant.

Mais à l'inverse, Philadelphie a réalisé un pari vraiment perdant. Sans même parler de l'aventure éphémère de Richardson (55 matches), les dirigeants des 76ers ont décidé à l'époque de sacrifier Butler pour favoriser... Ben Simmons !

En effet, alors que le joueur de 32 ans (29 au moment de ce choix) disposait d'une solide relation avec Joel Embiid, Philadelphie a préféré miser sur le potentiel de l'Australien. Un choix qui pouvait se défendre à ce moment-là. Les deux hommes avaient besoin du ballon pour s'exprimer et il fallait donc un départ.

Face à cette situation, Simmons (toujours sous contrat rookie) a eu les faveurs de sa direction. Mais avec le recul, il s'agit clairement d'une erreur.

"Nous avons lâché Jimmy, ce qui est d'ailleurs toujours une erreur, pour nous assurer de donner le ballon à Simmons. C'était la décision des dirigeants. Et comme je l'ai dit, c'était surprenant", a d'ailleurs reconnu Joel Embiid en septembre dernier.

Et très clairement, Butler se charge de faire payer les 76ers...

Ben Simmons, son plan pour récupérer ses 19 millions perdus aux 76ers

Le patron du Heat fait la différence

Car depuis le début de cette série, le patron du Heat assume parfaitement son rang. Même dans les défaites de son équipe, il a combiné 33 et 40 points. Face aux problèmes physiques de Kyle Lowry et aux performances irrégulières de Bam Adebayo, il incarne un leader solide et fiable.

Surtout, outre son impact sportif, son leadership se ressent également dans le jeu de ses partenaires. En montrant la voie à suivre, il rend le collectif du Heat plus fort. Une forte personnalité dont les 76ers auraient eu besoin pour entraîner un groupe autour d'Embiid.

"C'est un grand compétiteur dans l'âme. Quand la compétition arrive, il comprend tout ce qu'il faut faire - et il faut le faire des deux côtés du parquet. Il est capable de rivaliser avec une férocité et un esprit incroyablement stable. C'est vraiment unique. Le plus fou, c'est quand il est vraiment concentré pour s'assurer un basket solide et gagnant pour notre équipe", a admiré son coach Erik Spoelstra.

Un peu comme quand il affiche un différentiel de +36 en maintenant les attaquants adverses à 2/8 aux tirs face à lui. Comme il l'a déjà démontré lors des Playoffs 2020, Jimmy Butler peut mener une équipe en Finales NBA.

Et les Sixers risquent de longtemps nourrir des regrets...

Pourquoi Jimmy Butler tient le destin du Heat entre ses mains