Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Heat : 85-120

Mavs @ Suns : 80-110

Miami Heat - Philadelphie Sixers : 3-2

Peut-être les Sixers ont-ils dépensé trop d'énergie pour revenir à 2-2. Peut-être le Heat a-t-il tout simplement retrouvé le manuel de sa méthode si efficace pendant la saison entière plus un tour et demi de playoffs NBA. Peut-être est-ce un peu des deux... En tout cas, il n'y a pas eu une once de suspense dans le game 5 de la série entre les deux équipes. Miami l'a emporté de 35 points à domicile, le plus gros écart entre deux équipes depuis le démarrage de cette post-saison.

De 12 points à la pause, l'écart à grandi sous les coups de Jimmy Butler (23 pts, 9 rbds, 6 pds), qui continue de rappeler aux fans des Sixers et à ses anciens coéquipiers qu'ils sont passés à côté d'une superteam si sa pige en Pennsylvanie avait été mieux gérée. Butler n'a pas eu besoin d'inscrire 40 points comme deux jours plus tôt et ce sont évidemment les efforts collectifs qui ont permis aux Floridiens d'être aussi dominateurs dans cette partie. Philadelphie n'a jamais trouvé le moyen de gêner Max Strus (19 pts) ou l'escouade de remplaçants d'Erik Spoelstra, qui a compilé 41 points.

Strus letting it fly 🎯 He's got 19 points.

Le Heat a retrouvé ses vertus défensives en limitant les Sixers à 85 points, sans que Joel Embiid (17 pts à 7/12) ou James Harden (15 pts à 5/13) ne soient en mesure de prendre feu et de ramener leur équipe à hauteur.

Les Sixers, que l'on pensait ressuscités après le game 4 et sur une bonne dynamique en l'absence de Kyle Lowry dans le camp d'en face, sont maintenant à un match de l'élimination. La ferveur - pour ne pas dire la folie ou l'écrasant pression - qu'est capable de mettre le public du Wells Fargo Center sera déterminante.

Phoenix Suns - Dallas Mavericks : 3-2

Là aussi, on se disait qu'avec les deux démonstrations tactiques de Jason Kidd - on n'aurait pas cru écrire ça un jour il y a quelques années - notamment sur le plan défensif, les Mavs étaient sur une dynamique qui leur permettraient d'inquiéter Phoenix, même en Phoenix. Raté.

C'est d'ailleurs l'adjectif parfait pour qualifier la deuxième mi-temps des Mavs, complètement dans le coup avant le repos (+3 à la fin du 1er quart-temps, -3 à la pause), puis totalement annihilés ensuite. On a retrouvé cette espèce d'aura chez les Suns qui leur permet d'être totalement injouables sur les deux derniers quart-temps d'un match NBA.

Devin Booker (28 pts) et Deandre Ayton se sont mis à ne plus rien rater, Chris Paul (10 passes) à leur servir du caviar et l'ensemble du groupe de Monty Williams, fraîchement élu Coach of the Year, a mis Dallas en échec défensivement, au point de faire perdre 12 ballons aux Texans dans le seul 3e quart-temps. Le 17-0 infligé dans ce 3e quart-temps a fait très mal.

The @Suns were led by @DevinBook in their Game 5 W! 🔆 28 PTS

🔆 7 REB

🔆 2 STL

🔆 The Suns take a 3-2 series lead Game 6: Thursday, 9:30pm/et on ESPN

Les Mavs ne se sont jamais relevés, Luka Doncic et Jalen Brunson (49 pts à eux deux) sont devenus muets et personne n'a pu prendre leur relève.

Au final, un écart de 30 points qui va redonner confiance à des Suns complètement en-dedans sur les deux matches précédents.

On notera que les esprits se sont échauffés entre Bismack Biyombo et Marquese Chriss, qui se sont coursés quelques instants dans le tunnel après leur expulsion simultanée en fin de match...