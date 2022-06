PJ Tucker et Danuel House, comme un air de Rockets aux Sixers

Daryl Morey a réussi son coup ! Depuis plusieurs jours, les Philadelphia Sixers disposaient d'un objectif clair et assumé : récupérer PJ Tucker. Après avoir décliné sa "player option", l'ex-intérieur du Miami Heat se retrouvait sur le marché.

Et malgré la concurrence de la franchise floridienne, les 76ers ont donc bouclé ce deal. D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le vétéran de 37 ans s'est entendu, comme prévu, pour un contrat de 33,2 millions de dollars sur 3 ans.

Free agent PJ Tucker is finalizing a three-year, $33.2 million fully guaranteed deal with the Philadelphia 76ers, his agent Andre Buck (@andrebuck14) told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022