John Wall est libre et va rejoindre les Clippers

Des jours meilleurs devraient arriver pour John Wall. Mis au placard la saison dernière à Houston, le meneur de 31 ans vient d'être libéré par les Rockets via un buy-out. A en croire Adrian Wojnarowski d'ESPN, il n'y a guère de doutes sur sa nouvelle destination.

Wall aurait déjà reçu quelques coups de fil d'équipes qui souhaitent le relancer en profitant de son statut de joueur libre, mais une seule franchise a vraiment sa préférence : les Los Angeles Clippers. L'ancien All-Star sort d'une saison blanche au cours de laquelle les Rockets lui ont indiqué qu'ils ne comptaient pas sur lui, un an après avoir été tradé de Washington contre Russell Westbrook.

Lors de sa dernière saison à ce jour, John Wall avait disputé 40 matches en tournant à 20.6 points et 6.9 passes. Les Clippers feraient une bonne opération en recrutant le n°1 de la Draft 2010, puisque le poste de meneur n'est pas celui sur lequel ils sont le plus garnis. Avoir un joueur de la trempe de Wall, même comme remplaçant, est un luxe pour accompagner Kawhi Leonard et Paul George.

Une fois qu'il aura passé la période durant laquelle une franchise peut le réclamer, John Wall devrait rapidement signer avec les Clippers, vraisemblablement sur un contrat court et pas très onéreux au regard de son CV.

Wall, qui aura 32 ans en septembre, a été 5 fois All-Star entre 2014 et 2018 et tourne à plus de 19 points et 9 passes de moyenne en carrière.

John Wall is planning to sign with the Los Angeles Clippers once he clears waivers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

