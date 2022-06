Mo Bamba va finalement rester au Magic pour deux ans

Tout ça pour ça ? Depuis plusieurs jours, un départ de Mo Bamba du Orlando Magic se trouvait dans les tuyaux. Les Floridiens avaient décidé de ne pas lui offrir la "qualifying offer" et plusieurs prétendants semblaient prêts à sauter sur l'occasion.

Mais le jeune talent ne bougera pas ! Car dès l'ouverture de la Free Agency, l'intérieur a trouvé un terrain d'entente avec ses dirigeants. Ainsi, d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, Bamba va parapher un nouveau contrat pour 21 millions de dollars sur 2 ans.

Free agent center Mo Bamba has reached an agreement with the Orlando Magic on a two-year, $21 million deal, his agents Mark Bartelstein and Greer Love of @PrioritySports tell @YahooSports. https://t.co/Vs09sDBcOl

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022