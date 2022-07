Les Wolves sécurisent Karl-Anthony Towns jusqu’en 2028

Karl-Anthony Towns est un joueur unique en son genre. Peu de pivots en NBA peuvent prétendre à un contrat max aujourd’hui. Mais quelques-uns, comme Nikola Jokic et Joel Embiid, arrivent à faire leur trou. C’est également le cas de KAT, qui vient de signer une immense extension de contrat avec les Minnesota Timberwolves.

Le premier choix de la Draft 2015 est apparemment à l’aise dans le froid du Minnesota. Dans un cadre collectif qui va dans le bon sens, le pivot a accepté l’offre super max proposée par Tim Connelly, le nouveau patron du front office. Towns touchera ainsi 224 millions de dollars sur les quatre années de cette extension, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Ce contrat sera effectif à partir de 2024 et le joueur ne sera agent libre qu’en 2028. Voici la structure du deal :

2024-25 : 50M

2025-26 : 54,1M

2026-27 : 58,1M

2027-28 : 62,1M

Construit autour de Karl-Anthony Towns, triple All-Star à seulement 26 ans, le groupe a retrouvé des couleurs cette saison. L’intérieur a tourné à 24,6 points, 9,8 rebonds et 3,6 passes de moyenne, à 52,9% au tir et 41% à trois points. Des statistiques titanesques, qui montrent son impact sur la réussite des Wolves. La meute est, notamment grâce à lui, parvenue à se qualifier pour ses premiers playoffs depuis 2004 en dehors du run de Jimmy Butler en 2018.

L’avenir de la franchise semble radieux. Les deux contrats max du roster, KAT et D’Angelo Russell, n’ont encore que 26 ans. Surtout, les belles promesses d’Anthony Edwards font rêver les fans de l’équipe. Le recrutement de Connelly pour diriger l’organisation est également un grand pas en avant.

Alors que Marc Lore et Alex Rodriguez s’apprêtent à devenir propriétaires majoritaires en 2023, le projet de Minnesota est de plus en plus clair. Cette extension rapide est une preuve supplémentaire que la franchise sait où elle va et qu’elle croit réellement en ses stars.