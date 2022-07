Bruce Brown fuit la galère de Brooklyn et renforce les Nuggets

Bruce Brown a été une satisfaction pour les Brooklyn Nets dans cette saison 2021-2022 dans laquelle ils ont nagé en plein marasme. L'ancien arrière de Detroit savait qu'il aurait sans doute quelques offres plaisantes en provenance de contenders durant la free agency. Il vient d'accepter, selon Malika Andrews d'ESPN, celle des Denver Nuggets, à hauteur de 13 millions de dollars sur 2 ans.

Brown, qui tournait à près de 9 points et 5 rebonds de moyenne la saison passée, est un renfort intéressant pour Denver en termes d'énergie et d'impact défensif, avec un vrai upside offensif possible. A bientôt 26 ans, il devrait se fondre sans souci dans le groupe coaché par Michael Malone, où l'atmosphère est bien plus sereine que chez les Nets.

Continuez de suivre en direct et signature après signature les news autour de cette free agency 2022 avec nous, en consultant le live, mais aussi le guide de la FA que l'on vous a concoctés.

Bruce Brown has agreed to a 2-year, $13M+ deal with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. — Malika Andrews (@malika_andrews) July 1, 2022

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures

Le guide complet de la Free Agency, équipe par équipe