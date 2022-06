Ivica Zubac et les Clippers s’entendent sur une prolongation à 33 millions

Les Los Angeles Clippers continuent de miser sur Ivica Zubac. Avant l'ouverture de la Free Agency, la franchise californienne a décliné une "team option" à 7,5 millions de dollars pour mieux prolonger l'intérieur sur le long terme.

Ainsi, les deux parties se sont entendues sur une prolongation de 3 ans à 33 millions de dollars, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Une opération intéressante pour les Californiens, qui verrouillent, à un prix correct, leur pivot titulaire.

Los Angeles Clippers center Ivica Zubac has agreed on a three-year, $33 million extension, his agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelbasketball tell ESPN. The Clippers declined his $7.5M team option for 2022-2023, clearing the way for Zubac's new deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022