Les Nets continuent de se renforcer avec TJ Warren !

Et si les Brooklyn Nets se contentaient de garder Kevin Durant et Kyrie Irving ? La question peut sembler très bizarre à l'heure où les deux superstars ont demandé leur transfert. Mais elle se pose en jetant un œil aiguisé au recrutement des New-yorkais depuis le début de la Free Agency. La franchise vient d'ajouter TJ Warren à son effectif. Une nouvelle recrue après le sérieux Royce O'Neale. Sans oublier non plus la prolongation de Patty Mills, là aussi un joueur solide qui peut aider une équipe à aller loin en playoffs.

Free agent G TJ Warren has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2022

TJ Warren sort d'une saison blanche et il faut voir à quel niveau de jeu il va revenir. Mais il compilait tout de même autour des 19 à 20 points durant trois années de suite aux Phoenix Suns et aux Indiana Pacers. C'est un scoreur de qualité de moins de 30 ans. Un homme de banc intéressant derrière... Kevin Durant. Avec Ben Simmons, Seth Curry, Nicolas Claxton, Joe Harris, KD, Irving, O'Neale, Mills et compagnie, cet effectif commence vraiment à avoir de la tronche.

