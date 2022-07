Zion Williamson va rester à NOLA, sa prolongation est imminente

Il y a eu un peu de suspense, puis plus du tout. Zion Williamson est, d'après Shams Charania de The Athletic, sur le point de signer l'extension de 5 ans à hauteur de 231 millions à laquelle il était éligible. Ce nouveau contrat garantira sa présence théorique chez les New Orleans Pelicans jusqu'à la fin de la saison 2027-2028.

Evidemment, il y aura quelques conditions à remplir pour le jeune All-Star et celles-ci sont elles aussi en cours de finalisation. On imagine que ce sera quelque chose de similaire à ce qu'avait dû observer Joel Embiid à l'époque en termes de nombre de matches joués et de santé.

Maintenant, on attend surtout de voir Zion Williamson sur le terrain de façon pérenne. Après avoir été désigné All-Star en 2020-2021, l'ancien Dukie a passé une saison blanche en raison d'une blessure au pied et de son incapacité à s'en remettre dans les délais prévus au départ. Sa forme physique et son poids ont ensuite inquiété, mais le staff médical est visiblement confiant dans sa capacité à avoir une carrière stable et à la hauteur de son potentiel.

New Orleans Pelicans star Zion Williamson is nearing a five-year rookie max contract extension worth up to $231 million, sources tell @TheAthletic @Stadium. The commitment will take Williamson’s new deal through the 2027-28 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

