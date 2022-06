JaVale McGee, les Mavericks mettent la main sur un pivot convoité

Luka Doncic pour JaVale McGee. Cette action devrait se répéter sur la saison 2022-2023. Au sein d'une Free Agency plutôt "faible" à l'intérieur, le vétéran incarnait une cible de choix pour de nombreux prétendants au titre NBA.

Egalement convoité par les Milwaukee Bucks, le natif de Flint a finalement décidé de céder aux avances des Texans. D'après le journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, McGee va s'engager pour 20,1 millions de dollars sur 3 ans.

Free agent center JaVale McGee has reached an agreement with the Dallas Mavericks, league sources tell @YahooSports. https://t.co/MwfnD0vPK0

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022