Christian Wood tradé à Dallas, superbe opération pour les Mavs

Dallas cherchait un intérieur, Houston une contrepartie correcte pour laisser partir Christian Wood et donner plus de temps de jeu à Alperen Sengun et au futur n°3 de la Draft 2022. Les deux franchises du Texas ont validé un trade entre cowboy smercredi soir.

Selon Adrian Wojnarowski, Christian Wood débarque chez les Dallas Mavericks en échange du 26e choix de la Draft 2022, de Boban Marjanovic, Trey Burke, Marquese Chriss et Sterling Brown.

Sur le papier, le coût semble très correct pour Dallas, quand on sait de quoi est capable Wood, même s'il n'a finalement que très peu joué dans des équipes ambitieuses. Une fin de 1er tour et des joueuses théoriquement dispensables, c'est bien moins que ce à quoi on aurait pu penser dans un premier temps.

Les Rockets veulent miser davantage sur le talentueux Sengun et vraisemblablement sur Paolo Banchero ou Chet Holmgren selon celui des deux postes 4 qui sera encore disponible dans quelques jours au moment de la Draft. Ils réussissent également à ne pas absorber de contrat problématique ou trop long dans la transaction.

Boban Marjanovic était important dans la dynamique du groupe et un coéquipier adoré par Luka Doncic, mais sur le plan strictement sportif, la perte n'est pas gigantesque. Il manquait clairement un intérieur aux Mavs, même s'ils ont atteint la finale de la Conférence Ouest. Christian Wood, c'est un joueur tout de même capable de tourner en double-double de moyenne (17.9 points, 10.1 rebonds) et à 39% à 3 points avec Houston, même dans une saison de tanking comme la précédente.

L'ex-joueur des Pistons n'a pas forcément bien vécu la chose et s'est trouvé en conflit avec le coaching staff. On savait qu'un départ était à l'ordre du jour et il était souhaitable pour les deux parties. Wood, qui aura 27 ans à la rentrée, sera en fin de contrat en 2023, après une dernière année à 14 millions de dollars.