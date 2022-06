Les Knicks parviennent à attirer l’intéressant Isaiah Hartenstein

Les New York Knicks ont réalisé un début de Free Agency assez intéressant. Après la grosse opération bouclée avec Jalen Brunson, les dirigeants new-yorkais sont rapidement passés à l'offensive pour le pivot Isaiah Hartenstein.

Auteur de performances intéressantes aux Los Angeles Clippers, le jeune intérieur incarnait un joueur convoité. Notamment en raison de la faiblesse de cette FA à ce poste. Et il en a ainsi profité pour obtenir un joli contrat. 16 millions de dollars sur 2 ans, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Free agent center Isaiah Hartenstein has agreed to a two-year, $16 million-plus deal with the New York Knicks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Fully guaranteed deal for Hartenstein.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022