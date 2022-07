Ricky Rubio de retour à Cleveland, superbe coup pour les Cavs

Les Cleveland Cavaliers ont laissé passer l'orage des premières heures de la free agency et passent maintenant tranquillement à l'action. Les Cavs ont réussi un joli coup vendredi en faisant revenir Ricky Rubio pour 3 ans, à hauteur de 18.7 millions de dollars d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Avant de se blesser gravement au genou la saison dernière, Rubio avait grandement contribué au superbe début de saison de Cleveland, dans un rôle de mentor du jeune groupe de JB Bickerstaff. Le voilà de retour, moins de 6 mois après avoir servi de monnaie d'échange dans le trade de Caris LeVert en provenance d'Indiana. Ricky Rubio, toujours convalescent, n'a pas eu le temps de porter le maillot des Pacers et fait déjà son comeback dans l'Ohio.

Toujours dans cette idée d'encadrer des joueurs comme le néo All-Star Darius Garland, l'Espagnol sera une plus-value d'expérience très intéressante pour les Cavs, qui n'auront finalement perdu que des picks dans l'opération de février dernier. Avant sa blessure, Ricky Rubio tournait à plus de 13 points et 6 passes de moyenne.

Rubio played an immense role in the Cavaliers torrid start to the season a year ago before tearing his left ACL. Cleveland traded him to Indiana as an expiring contract at deadline, but both sides were hopeful a reunion could happen -- and now it will on a new multi-year deal. https://t.co/zny6YjZGWR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022