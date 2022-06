James Harden décline son option à 47,4 millions pour aider les Sixers !

Voici un signe fort par rapport à l'engagement de James Harden aux Philadelphia Sixers ! Afin de permettre à son équipe d'avoir une plus grosse flexibilité financière pour la Free Agency à venir, l'arrière a décliné sa "player option" à 47,3 millions de dollars pour la saison prochaine.

Comme annoncé par le journaliste de The Athletic Shams Charania, il n'est bien évidemment pas question d'un départ pour le natif de Los Angeles. En effet, le joueur de 32 ans va très rapidement s'entendre avec ses dirigeants concernant une prolongation. Un bail de 2 ans revient avec insistance dans les rumeurs.

Philadelphia 76ers star James Harden is declining his $47.4 million player option for the 2022-23 season and intends to return on a contract in free agency that gives the team financial flexibility to bolster the roster, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2022