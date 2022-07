Kevin Knox a longtemps incarné un jeune espoir prometteur. Mais après une saison rookie encourageante, l'ailier s'est un peu perdu. Aux New York Knicks dans un premier temps, puis aux Atlanta Hawks. Au point de ne quasiment plus jouer.

Pour autant, certaines franchises n'ont pas oublié le potentiel du joueur de 22 ans. Et sur cette Free Agency, les Detroit Pistons ont donc décidé de tenter le coup. Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les deux camps se sont entendus sur un deal à 6 millions de dollars sur 2 ans.

Free agent Kevin Knox has agreed to a two-year, $6 million deal with the Detroit Pistons, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022