Les Knicks gardent Mitchell Robinson dans la raquette

Le pivot Mitchell Robinson a accepté de re-signer aux New York Knicks pour 60 millions de dollars sur quatre ans.

Alors qu’ils craignaient de le perdre pendant la Free Agency, les New York Knicks ont finalement réussi à garder Mitchell Robinson. Le pivot a accepté de re-signer pour 60 millions de dollars sur quatre ans, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un recrutement dans la continuité de leurs précédentes transactions.

On s’attendait à ce que l’arrivée d’Isaiah Hartenstein soit un signe précurseur de son départ. Le front office de Leon Rose a apparemment réussi à conserver les deux dans la raquette. Un renforcement conséquent au poste 5, où New York a désormais verrouillé son titulaire et son backup.

Le pivot de 24 ans intéressait notamment les Bulls, qui ont fini par signer Andre Drummond à un moindre prix. Les Knicks ont décidé de mettre la main au portefeuille pour le garder. Robinson visait un salaire supérieur à 10 millions de dollars et a même fait monter les enchères jusqu’à 15. La franchise avait justement libéré du cap space supplémentaire pour préparer le terrain.

Mitchell Robinson sort d’une saison à 8,5 points, 6,6 rebonds et 1,8 contre de moyenne, à 76,1% au tir. Il est le seul joueur de la ligue à afficher plus de 75% au shoot avec au moins quatre tirs par match. Pivot très vertical, du haut de ses 2,13 m, il a le potentiel de devenir un très bon protecteur de cercle. Son association avec Jalen Brunson, le nouvel organisateur de l’équipe, est très prometteuse.

